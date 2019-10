V Stredozemnom mori zachránili stovky migrantov, plavili sa na 11 loďkách

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov vlani zomrelo pri pokuse dostať sa do Európy cez Stredozemné more 2 262 migrantov. Pohraničná agentúra Európskej únie Frontex tvrdí, že do Španielska prišlo vlani 57-tisíc migrantov, čo je dvojnásobok počtu z roku 2017.