V stredopravom politickom priestore je veľmi husto, skonštatovala Ďuriš Nicholsonová

9.3.2023 (SITA.sk) - V stredopravom politickom priestore je veľmi husto, volič má v súčasnosti komplikovanú úlohu sa v tej spleti vyznať. Uviedla to v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa a zakladateľka novovznikajúcej strany Jablko.

„V stredovej časti to nie je až také zlé, pokiaľ pôjdeme do ideologického delenia politických strán. Najviac z nich nám vzniká v konzervatívnom priestore, tam je ich naozaj veľmi veľa. Potom tu je liberálny priestor, ku ktorému sa hlási hnutie Progresívne Slovensko a strana Sloboda a Solidarita (SaS)," tvrdí europoslankyňa.

Žiadne smiešne skratky

Zároveň uviedla, že tí, ktorí si hovoria sociálni demokrati, prakticky predstavujú ľavicových extrémistov a tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú liberálni, už takí dávno nie sú.

Podľa Ďuriš Nicholsonovej sa vzdali liberálnych hodnôt. „Tí, ktorí si hovoria, že majú pravicový program, lebo ,to sa tak nosí´, tak v skutočnosti, keď sa na ten program pozriete, majú v ňom viacej daní, viac štátu, je to skôr ľavicové. Nič z toho, čo funguje v klasických európskych demokraciách na Slovensku neplatí," myslí si europoslankyňa.

Dodala, že to bol dôvod, prečo si povedali, že budú Jablko a nebudú mať žiadne „smiešne skratky pri mene a za menom".

Vlna kritiky zvnútra SaS

Podľa Ďuriš Nicholsonovej je potrebné začať pomenúvať konkrétne problémy a hľadať konkrétne riešenia.





„Keď som bola súčasťou SaS a boli sme liberálnou stranou, jednou z hlavných vecí, ktoré som navrhovala, bola povinná predškolská výchova kvôli deťom zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Mali sme na to všetky dáta, ktoré ukazovali, že keď deti nastúpia do škôlok, budú vzdelávané v štandardnom vzdelávacom systéme a tak sa môžeme výrazne posunúť," povedala.

Zároveň dodala, že sa na ňu za to zniesla vlna kritiky zvnútra SaS, ale aj zvonku, pretože to nebolo liberálne riešenie.





„V istom momente, keď máte obrovský problém a potrebujete ho vyriešiť a dáta vám hovoria, ako ho máte vyriešiť, sa môžete vykašľať na to, či je niečo liberálne alebo konzervatívne. V Jablku chceme konečne pomenovať to, čo naozaj trápi ľudí a hľadať na to reálne riešenia bez toho, aby nás niekto značkoval, či sme konzervatívni alebo liberálni," vysvetlila europoslankyňa.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?