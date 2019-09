V strednej Európe vyčíňa Mortimer, silný vietor hrozí aj na Slovensku a od štvrtka sa ochladí

30.9.2019 (Webnoviny.sk) - Na väčšine územia Slovenska je v pondelok vydaná výstraha 1. stupňa pred vetrom. Výstraha 2. stupňa platí pre severné okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad.

Na horách búrlivý vietor až víchrica

Cez našu oblasť bude postupovať ďalej na juhovýchod studený front spojený s hlbokou tlakovou nížou, ktorej stred sa presúva zo Severného mora nad Pobaltie.

V horách sa očakáva búrlivý vietor až víchrica. Juhozápadný až západný vietor postupne zosilnie na 6 až 14 m/s (20 až 50 km/h), v nárazoch miestami 17 až 23 m/s (60 až 85 km/h). Informuje o tom portál (SHMÚ).

V strednej Európe vyčíňa Mortimer

Do strednej Európy sa dostala hlboká tlaková níž s názvom Mortimer. Priniesla silný vietor do oblasti Nemecka, v priebehu dneška postúpi aj nad naše územie. „Prinesie dážď, no najmä silný nárazový vietor, ktorý môže na horách dosahovať silu víchrice,“.

SHMÚ v pondelokk očakáva najvyššiu dennú teplotu 19 až 24 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 17 stupňov. Ešte v utorok dosiahnu najvyššie teploty na Slovensku 24 stupňov, v stredu 23 stupňov. Vo štvrtok sa má ochladiť – najvyššia denná teplota bude 10 až 15 stupňov.





Meteorológovia predpovedajú na tento týždeň na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Od štvrtka má vo vyšších polohách padať sneh.





Výstrahy ku dňu 30. 09. 2019

Horská záchranná služba hzs.sk

Vysoké Tatry

Počas dnešného dňa sa v polohách nad 1500 m n. m. MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a priemernú rýchlosť 25 až 28 m/s (90-100 km/h). V najvyšších polohách Tatier sa v severných žľaboch miestami nachádzajú zvyšky nového snehu. Pri túrach odporúčame používať doplnky a výstroj prispôsobené aktuálnym podmienkam. Na turistickom chodníku (červená značka) zo Štrbského plesa smerom na Jamské pleso je poškodený drevený mostík cez Biely Váh.

Nízke Tatry

Počas dnešného dňa sa v polohách nad 1500 m n. m. MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a priemernú rýchlosť 25 až 28 m/s (90-100 km/h).Odporúčame odchádzať na túry v skorých ranných hodinách a dodržiavať pitný režim. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby pri pohybe v horách dbali na zvýšenú opatrnosť. Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.Upozornenie: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná a rovnako aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku sú pre množstvo popadaných stromov ťažko priechodné.

Západné Tatry

Počas dnešného dňa sa v polohách nad 1500 m n. m. MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a priemernú rýchlosť 25 až 28 m/s (90-100 km/h).. Turistický chodník - zelená značka na Lomnô a Prosečné je zle značený !!

Malá Fatra

Počas dnešného dňa sa v polohách nad 1500 m n. m. MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a priemernú rýchlosť 25 až 28 m/s (90-100 km/h). TZCH sú mokré a blatisté. Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je tažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Od 26. 06. 2019 do odvolania je uzatvorený žltý TZCH Chata Vrátna - Chata na Grúni z dôvodu ťažby dreva, pre výstup na Poludňový Grúň zvoľte modrý turisticky značený chodník zo Štefanovej alebo z Pasek. V Horných Dierach prebieha rekonštrukcia turistického chodníka, treba zvýšiť opatrnosť a dodržiavať presmerovanie trasy !!!

Veľká Fatrav

Počas dnešného dňa sa v polohách nad 1500 m n. m. MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a priemernú rýchlosť 25 až 28 m/s (90-100 km/h). Ferrata HZS na Martinské hole je z dôvodu výkonu práva poľovníctva sezónne uzavretá od 15. septembra do konca októbra.





Lučanská Malá Fatra

Počas dnešného dňa sa najmä v dopoľudňajších hodinách ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h). HZS na Martinské hole je z dôvodu výkonu práva poľovníctva sezónne uzavretá od 15. septembra do konca októbra.

Slovenský raj

Počas dnešného dňa sa najmä v dopoľudňajších hodinách ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h). Zvýšte opatrnosť pri prechádzaní technických zariadení, šmýka sa.

Stredné Beskydy

Počas dnešného dňa sa v polohách nad 1500 m n. m. MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a priemernú rýchlosť 25 až 28 m/s (90-100 km/h). Chodníky sú miestami blatisté a šmykľavé. Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Na túry odchádzajte v skorých ranných hodinách.

Kysuce - Oščadnica

Počas dnešného dňa sa najmä v dopoľudňajších hodinách ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h). Odporúčame odchádzať na túry v skorých ranných hodinách a dodržiavať pitný režim. Všetky značené TZCH v Javorníkoch, Kysuckej vrchovine, Moravsko-sliezskych Beskydoch a Kysuckých Beskydoch sú otvorené a schodné bez obmedzení. Zvýšte opatrnosť v úsekoch kde prebieha ťažba dreva. Upozornenie (!): Smerom od vrcholovej lanovky Marguška na Dedovku (cca 200 m pod Marguškou) sa nachádza elektrický ohradník, ktorý križuje zelený TZCH. Napriek jeho označeniu upozorňujeme najmä cyklistov, aby zvýšili opatrnosť pri prechádzaní daného úseku!!!

Kremnica - Skalka

Počas dnešného dňa sa najmä v dopoľudňajších hodinách ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h). Ferrata na Skalke je od 29. 06. 2019 otvorená. Žiadame návštevníkov, aby dodržiavali bezpečné rozostupy a používali predpísanú ferratovú výstroj .

Poloniny

Počas dnešného dňa sa najmä v dopoľudňajších hodinách ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h). Odporúčame odchádzať na túry v skorých ranných hodinách a dodržiavať pitný režim.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

