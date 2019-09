V Štrasburgu sa spustila policajná operácia, terorista má byť v budovách neďaleko miesta útoku

ŠTRASBURG 13. decembra (WebNoviny.sk) - V mestskej časti na juhu Štrasburgu, kde naposledy videli útočníka z utorkového útoku neďaleko vianočných trhov v centre mesta, prebieha policajná operácia.

Informovali o tom novinári agentúry AP a nemenovaný predstaviteľ francúzskej polície.

Podľa neho bezpečnostné zložky začali akciu v Neudorfe na základe domnienky, že by sa 29-ročný Chérif Chekatt mohol skrývať v jednej z tamojších budov. Podľa úradov taxikár vysadil Chekkata v Neudorfe v utorok večer, krátko po útoku pri vianočných trhoch.

Chekatt v utorok večer spustil streľbu neďaleko vianočných trhov v Štrasburgu. Dve osoby zomreli, tretia je v stave klinickej smrti a ďalších dvanásť ľudí utrpelo zranenia. Odvtedy je na úteku, pričom aj on sám je zranený z prestrelky s vojakmi. Vláda nasadila do pátrania niekoľko stoviek policajtov a vojakov. Panujú však obavy, že sa Chekattovi ešte v utorok večer podarilo ujsť do Nemecka, kde tiež už po ňom pátrajú.

