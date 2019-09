V strane Smer-SD podľa vicepremiéra Rašiho nie je napätie a Pellegrini bude na kandidátke

11.9.2019 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Peter Pellegrini potiahne fungovanie kabinetu až do parlamentných volieb a bude na kandidátke strany Smer-SD.

Novinárom to pred stredajším rokovaním vlády povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Pellegrini chýbal na krajskej rade

Vicepremiér tak reagoval na otázky o medializovanom stretnutí Krajskej rady strany Smer-SD v Bratislave, kam Pellegrini neprišiel.

„Ani ja som nebol na všetkých krajských snemoch, pretože mi to pracovný program nedovolil. Pravdepodobne to bolo príčinou aj u predsedu vlády. Určite to neznamená nič," povedal Raši.

„Som presvedčený, že Peter Pellegrini potiahne vládu ako podpredseda strany Smer-SD do parlamentných volieb a bude na kandidátke," dodal Raši.

Ficovo video k Mazurekovi

Novinári sa ho pýtali aj na nedávne video predsedu Smeru Roberta Fica (Smer-SD), v ktorom komentoval rozhodnutie súdu v prípade už exposlanca Národnej rady SR Milana Mazureka.

Podľa Rašiho išlo v tomto prípade iba o zlý výber slov, sám sa s názormi Mazureka nestotožňuje.

„Som presvedčený, že Robert Fico to nemyslel tak, ako to bolo interpretované v médiách. Skôr tie slová boli mienené inak, zrejme bol použitý zlý slovosled. Určite si ja ako osoba nemyslím to, čo pán Mazurek," uzavrel Raši.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

