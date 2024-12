V štátnych hmotných rezervách sa začala kontrola, posúdia procesy pred a počas núdzového stavu

V tejto súvislosti sa predseda štátnych rezerv Ján Rudolf stretol so šéfom kontrolórov Karolom Mitríkom. "Podľa predsedu SŠHR SR by mala kontrola poskytnúť nezávislý obraz o stave a fungovaní inštitúcie v krízových situáciách a poskytnúť východiská pre zmeny do budúcnosti. SŠHR SR je preto pripravená počas kontroly poskytnúť maximálnu súčinnosť," dodal Rabatin.