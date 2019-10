V Srbsku opäť protestovali proti prezidentovi Vučičovi, transparenty zdobil nápis „preč so zlodejmi“

BELEHRAD 6. januára (WebNoviny.sk) - Tisícky Srbov vyšli v sobotu v Belehrade do ulíc a znova protestovali proti prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi.

Napriek snehu a nízkym teplotám demonštranti pochodovali centrom mesta, pískali na píšťalky, pokrikovali a vyjadrovali nesúhlas, keď prechádzali okolo prezidentského sídla. Niektorí z nich so sebou niesli srbské vlajky a iní zase transparenty s nápismi "My sme ľudia" či "Preč so zlodejmi".

Protesty sa uskutočnili aj počas uplynulých štyroch víkendov. Vyvolalo ich novembrové napadnutie opozičného politika. Kritici obviňujú prezidenta z toho, že prostredníctvom prísnej kontroly médií a nenávistných komentárov na adresu opozície nastoľuje autokraciu.

Niekdajší extrémny nacionalista Vučič, ktorý vyhlasuje, že Srbsko dovedie do Európskej únie, obvinenia o jeho autoritárstve odmieta a naznačil, že možno zvolá tento rok predčasné voľby.

