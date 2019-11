V Spišskej novej Vsi razia cestu ekologickej doprave, vybuduje sa aj most

V rámci projektu pribudne v centre mesta nový cyklochodník a chodník pre peších, most cez rieku Hornád a spoločenský priestor pre všetkých tzv. shared space. V prvej fáze by sa mal vybudovať most cez rieku Hornád, ktorý bude slúžiť ako spojnica pre peších a cyklistov a prepájať bude dve husto obývané lokality na brehu rieky.