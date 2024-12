V Španielsku dajú zbohom plytvaniu energií, vláda predstavila prísne opatrenia s cieľom znížiť závislosť od Ruska

Kancelárie, obchody a pohostinské zariadenia v Španielsku už nebudú môcť nastaviť svoje klimatizačné systémy v lete pod 27 stupňov Celzia, ani v zime zvyšovať kúrenie nad 19 stupňov Celzia. Vyplýva to z nového súboru opatrení na úsporu energie, ktorý prijali v pondelok.

Obchody sa zahalia do tmy

Ako uviedla španielska ministerka pre ekologickú transformáciu Teresa Riberová, obchody budú musieť mať povinne zatvorené dvere a vykurovacie systémy budú podliehať častejšej kontrole, aby sa zvýšila účinnosť nových opatrení.

Tie zahŕňajú i vypínanie osvetlenia výkladov po 22. hodine. Pouličného osvetlenia sa nové opatrenia nebudú týkať.

Znižovanie závislosti na Rusku

Vláda schválila návrh zákona ako súčasť snahy znížiť spotrebu plynu v krajine o 7 % v súlade s nedávnymi dohodami Európskej únie o energetike s cieľom obmedziť závislosť od ruského plynu. Riberová uviedla, že opatrenia budú spočiatku platiť do novembra 2023.

Premiér Pedro Sánchez oznámil nový balík minulý týždeň slovami: „Stačí ísť do nákupného centra, aby ste si uvedomili, že možno je tam nastavená príliš nízka teplota.“ Vláda tvrdí, že opatrenia ušetria nielen energiu, ale znížia aj účty pre domácnosti a podniky.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

