V španielskom prístave Algeciras po týždňovej plavbe zakotvila loď so zachránenými migrantmi

V júni otvorilo Španielsko svoje prístavy aj inej humanitárnej lodi so 600 migrantmi na palube, ktorej predtým Taliansko aj Malta odopreli pomoc. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zomrelo tento rok pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more do Európy viac ako 2200 migrantov.