V Slovnaft Cupe sa Senica predstaví v Rohožníku, ostatní fortunaligisti si musia počkať na mená súperov

10.7.2019 (Webnoviny.sk) - Už v piatok 19. júla sa začnú súboje 51. ročníka futbalového Slovnaft Cupu, o ktorý sa bude snažiť spolu 230 klubov.

Víťaz sa predstaví v Európskej lige

Boj o celkový triumf v slovenskej pohárovej súťaži odštartujú Levoča so Spišským Podhradím, o dva dni neskôr vstúpi do hry ďalších 46 tímov z nižších ligových súťaží.

Fortunaligisti a družstvá z II. ligy sú priamo nasadené do 2. kola SC, obhajca prvenstva Spartak Trnava sa predstaví až v 3. kole. Víťaz trofeje získa právo štartu v Európskej lige 2020/2021.

Možní súperi fortunaligistov

Úradujúci ligový majster Slovan Bratislava v 2. kole absolvuje zápas na pôde víťaza duelu 1. kola Trstená - Liptovská Štiavnica.

Dunajskú Stredu čaká jeden z dvojice Podkonice - Diviaky, Senica si zmeria sily s Rohožníkom, Zlaté Moravce s Handlovou alebo Lehotou pod Vtáčnikom, Nitra s Nevidzanmi alebo Veľkým Lapášom, Ružomberok so Švošovom alebo Žabokrekmi.

Na Sereď čaká duel proti Dobrej Nive alebo Zvolenu, na nováčika najvyššej súťaže Žiar nad Hronom Dolnú Ždaňu zápas proti Selciam alebo Badínu, Trenčín pocestuje do Revúcej alebo Tisovca, Michalovce do Rudnej alebo Krásnohorského Podhradia a Žilina do Lipian alebo Spišskej Belej.

Informácie pochádzajú z webu slovnaftcup.sk.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !