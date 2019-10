V semifinále Wimbledonu sa stretne „veľká trojka“, Nadal je zo súboja s Federerom nadšený

11.7.2019 (Webnoviny.sk) - Rivalita medzi Švajčiarom Rogerom Federerom a Španielom Rafaelom Nadalom napíše v piatok už svoju 40. kapitolu.

Velikáni svetového tenisu si zmerajú sily v semifinále Wimbledonu, pričom na dvorcoch All England Clubu sa vo vzájomnom súboji stretnú po jedenástich rokoch.

Federer sa bude snažiť načať druhú stovku wimbledonských víťazstiev, Nadal si chce uchovať šancu na druhý grandslamový titul v sérii.

Historický finálový súboj

V roku 2008 predviedli spomenutí hráči strhujúci finálový súboj, ktorý sa zapísal do histórie Wimbledonu. Po štyroch hodinách a 48 minútach sa z víťazstva 6:4, 6:4, 6:7 (5), 6:7 (8), 9:7 tešil rodák z Malorky, pre ktorého to bol v tom čase piaty triumf na turnajoch tzv. veľkej štvorky.

Naopak, Federer prišiel v Londýne o 41-zápasovú víťaznú sériu, počas ktorej päťkrát zdvihol nad hlavu 47 cm vysoký strieborný pohár. Nadal napriek 89 víťazným úderom súpera nepripustil hetrik finálových wimbledonských prehier, keďže Federerovi podľahol v rokoch 2006 a 2007.

"Hrať proti Rogerovi je vždy jedinečné. Som nadšený z toho, že po jedenástich rokoch budem proti nemu na centrálnom kurte. Znamená to veľa pre mňa a pravdepodobne aj pre neho,“ povedal Nadal pre web atptour.com.

Okrem toho si uvedomuje, že bude hrať proti jednému z najlepších hráčov histórie na trávnatom povrchu a bude musieť predviesť svoj najlepší výkon, ak chce mať šancu postúpiť do finále (svojho šiesteho v All England Clube).

Vo vzájomnej bilancii vedie Nadal

Vo vzájomnej bilancii vedie Španiel 24-15 a z trinástich vzájomných konfrontácii na grandslamoch prehral len trikrát. V semifinále tohtoročného Roland Garros si Nadal hravo s "Fedexom" poradil, vyhral 6:3, 6:4, 6:2.

V piatok sa však bude hrať na tráve, kde je doma Švajčiar. Vo štvrťfinále zdolal Japonca Keia Nišikoriho, z čoho mal pochopiteľnú radosť.

"Som šťastný ako som zasahoval loptičky. Cítim sa dobre pri hre od základnej čiary, čo bude pravdepodobne dôležité pre ďalší zápas." cituje Federera agentúra AP.

"Veľká trojka" je v semifinále po 13. raz

Dokopy majú Federer s Nadalom na konte 38 grandslamových titulov, obrovské skúsenosti, a tak je malá šanca na to, aby sa mohli niečím prekvapiť.

"Máme veľa informácií o Rafovi, rovnako ako on o nás. Môžete sa ponoriť do taktiky alebo si poviete: Hráme na tráve, prídem tam a budem hrať útočne. Ak sa dokáže ubrániť, tak je príliš dobrý. Ak nie, bude to dobré pre mňa," hovorí Federer.

"Veľká trojka" v zložení Novak Djokovič, Roger Federer a Rafael Nadal je spoločne v semifinále grandslamu po 13. raz. Iba dvakrát sa stalo, že by sa pri takejto situácii jeden z nich netešil zo zisku trofeje.

Mierne upraviť túto bilanciu bude chcieť Roberto Bautista-Agut, ktorý vyzve svetovú jednotku zo Srbska. Aj vďaka 31-ročnému rodákovi z mesta Castellón de la Plana je tento Wimbledon špeciálny, keďže po prvýkrát figurujú v záverečnom kvartete dvaja Španieli.





