V Šali vyrastie najväčší závod na výrobu argónu na Slovensku, použijú unikátny spôsob recyklácie

NITRA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Messer Tatragas postaví v Šali najväčší závod na výrobu argónu na Slovensku v hodnote takmer 10 mil. eur. Tento technický plyn bude vyrábať unikátnym spôsobom recyklácie exhalátov z vedľajšej výroby čpavku.

Vyrobený čistý argón bude určený na predaj do okolitých štátov. Jeho využitie je najmä pri zváraní v ochrannej atmosfére, vo vinárstve či v medicínskych aplikáciách.

Výroba prakticky bez emisií

Ako sa uvádza v tlačovej správe spoločnosti Messer Tatragas, pre skupinu Messer je Šaľa dôležitým strategickým mestom. Už v roku 2017 sem prišli investície z Messer Group vo výške 1,5 mil. eur na výstavbu revíznej a údržbárskej prevádzky plynových fliaš pre celú strednú Európu. Tento rok tu rozšíria plniareň technických plynov o plnenie na 300 bar v hodnote 2,5 milióna eur. „Sme radi, že sa materská spoločnosť rozhodla investovať práve do slovenskej pobočky. Ide o prvú výrobňu argónu v Messer Group spracovaním odplynu. Radi by sme v Šali v priebehu 24 mesiacov spustili výrobu a odhadujeme, že naša ročná produkcia argónu by mohla predstavovať približne 7 500 ton,“ povedal konateľ Messre Tatragas Michal Paľa.

Argón je inertný bezfarebný jednoatómový plyn, ktorý je ťažší než vzduch a nemá žiadnu chuť ani zápach. Je najviac zastúpeným vzácnym plynom v ovzduší. V jednom metri kubickom vzduchu sa nachádza 9,3 litra argónu. Bežne sa vyrába spolu s ostatnými vzdušnými plynmi, teda dusíkom a kyslíkom v procese nízkoteplotnej destilácie vzduchu. Výroba argónu spracovaním odplynu z výroby čpavku prebieha prakticky bez emisií.

Ušetria sa suroviny pre výrobu čpavku

Jeho jednotlivé zložky sa kryogénne separujú a následne posielajú ako suroviny naspäť do výrobnej jednotky, z ktorej prišli, čo umožňuje šetriť základné suroviny pre výrobu čpavku. Technické plyny významne ovplyvňujú hospodárnosť výroby a zvyšujú jej bezpečnosť a kvalitu finálneho výrobku.

Messer Tatragas je členom skupiny Messer, ktorá patrí k vedúcim svetovým výrobcom priemyselných plynov. Skupina Messer zamestnáva viac ako 5 300 pracovníkov a dosahuje obrat vyše 1 mld. eur. Messer Tatragas vznikol v roku 1990 ako spoločný podnik skupiny Messer a spoločnosti Chemika, Bratislava. Od roku 1998 je stopercentnou dcérskou spoločnosťou firmy Messer Group GmbH.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !