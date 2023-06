V Rovinke horí sklad s polyetylénom, na mieste je takmer 60 hasičov (foto)

22.6.2023 (SITA.sk) - Takmer 60 profesionálnych a dobrovoľných hasičov momentálne zasahuje pri požiari v obci Rovinka, okres Senec. Ako informuje hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová, plamene zachvátili sklad s polyetylénom a paletami s rozlohou približne 100x40 metrov.

"Na mieste udalosti momentálne zasahuje 33 profesionálnych a 24 dobrovoľných hasičov z okolitých obcí, ktorí sa požiar snažia dostať pod kontrolu," uviedla.

Ako uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, oznámenie o požiari výrobnej haly na Hlavnej ulici v Rovinke prijali dnes okolo 07:34. "Podľa doposiaľ zistených informácií nejde o zdraviu škodlivé alebo výbušné látky," uviedla s tým, že pri požiari sa nikto nezranil.

Na mieste sa nachádza niekoľko hliadok polície, ktoré usmerňujú dopravu. Polícia apeluje na vodičov, aby sa pri prejazde uvedeným úsekom riadili ich pokynmi. Presné príčiny vzniku požiaru budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

