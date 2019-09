V Rakúsku sa konajú predčasné parlamentné voľby, črtá sa ďalšia vláda ľudovcov a slobodných

29.9.2019 (Webnoviny.sk) - V Rakúsku sa v nedeľu o šiestej ráno otvorili prvé volebné miestnosti v parlamentných voľbách, ďalšie miestnosti sa otvárajú postupne.

Prvé odhady by mali byť k dispozícii už krátko po zatvorení volebných miestností o 17:00.

Uniknutá nahrávka z dovolenkovej vily

Predčasné parlamentné voľby vyvolala marcová aféra okolo uniknutej nahrávky z dovolenkovej vily na Ibize. Vtedajší predseda Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache na nej s osobou, o ktorej si myslel, že zastupuje záujmy ruských oligarchov, žoviálne rozoberal možnosti štátnych zákaziek výmenou za finančnú podporu pre FPÖ. Aféra Stracheho stála miesto predsedu strany, no s polročným odstupom to vyzerá, že samotnej FPÖ nijako vážne neublížila.

Hlavnou otázkou volieb je práve to, či sa po nich opätovne dajú dokopy Rakúska ľudová strana (ÖVP) a FPÖ, ktorých predošlú vládu "aféra Ibiza" položila. Podľa vyjadrení šéfa ÖVP, expremiéra Sebastiana Kurza, ako aj Norberta Hofera, ktorý je novým predsedom slobodných, je práve koalícia týchto dvoch strán suverénne najpravdepodobnejšia možnosť.

Obe strany sú si programovo veľmi blízko, keďže Kurz už pred dvoma rokmi začal otáčať kurz dovtedy umiernenej ÖVP k nacionalistickým vodám, ktoré boli dovtedy doménou FPÖ. Názorovú blízkosť oboch strán dokumentuje už hneď to, že volebné programy oboch strán sa začínajú zhodne slovami o potrebe "ochrany rakúskej identity".

Takmer rovnaké predvolebné heslá

Názorová blízkosť ÖVP a FPÖ zašla dokonca až tak ďaleko, že si obe strany začali kradnúť predvolebné heslá. V uliciach bolo možno vidieť úplne rovnaký slogan Einer, der unsere Sprache spricht (Ten, ktorý hovorí naším jazykom) na predvolebných plagátoch exministra vnútra z FPÖ Herberta Kickla, ako aj šéfa ÖVP Kurza.

Hádku bývalých - a zrejme aj budúcich - koaličných partnerov o to, kto komu heslo ukadol, ukončil až liberálny týždenník Falter, ktorý vypátral, že presne to isté heslo používal v predvolebnom boji už v 90. rokoch aj dnes už nebohý líder FPÖ Jörg Haider. Neskôr ho mierne modifikované využil aj Strache, ktorý sa voličom predstavoval ako "Jediný, kto hovorí vaším jazykom".

Okrem týchto technických sporov, plus Kurzových výhrad voči exministrovi vnútra Kicklovi, však medzi ÖVP a FPÖ panuje porozumenie, čo bolo vidno aj v predvolebných debatách, kde na seba Kurz a Hofer neútočili.

Prieskumy favorizujú ÖVP

Podľa posledných predvolebných prieskumov by mala vo voľbách suverénne zvíťaziť ÖVP so ziskom vyše 30 percent. Na druhom mieste by mala skončiť Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ), ktorej posledný prieskum pre denník Die Presse predpovedá zisk 22 percent. Tesne za socialistami nasledujú na treťom mieste FPÖ s 20 percentami.

Štvorpercentnú hranicu zvoliteľnosti by mali ešte prekročiť Zelení - Zelená alternatíva, ktorí sa tak do parlamentu vrátia po tom, čo z neho pred dvoma rokmi prekvapivo vypadli, a tiež nová liberálna strana Nové Rakúsko a Liberálne fórum (NEOS). Zeleným posledné prieskumy predpovedajú zisk okolo 13 percent, NEOS sú na ôsmich percentách.

Kurz síce zatiaľ formálne nevylúčil žiadnu povolebnú konšteláciu, no jeho prvou voľbou vyzerá byť jednoznačne nacionalistická FPÖ. Vidno to aj z toho, že hlavným strašiakom, ktorý používa na mobilizáciu vlastných voličov, je možnosť - podľa Kurza "hrozba" - že SPÖ, Zelení a NEOS získajú vo voľbách dostatok percent na to, aby vytvorili spoločnú vládu oni.

