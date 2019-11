V prípade kamióna s 39 mŕtvymi zatkli ďalšiu osobu, mala organizovať prepravu ľudí do Ruska

5.11.2019 (Webnoviny.sk) - Vo Vietname zatkli ďalšiu osobu v rámci vyšetrovania 39 mŕtvych ľudí, ktorých našli v nákladnom aute na juhovýchode Anglicka. Tamojšie médiá citujú zástupcu polície, podľa ktorého zadržaná osoba organizovala prepravu ľudí do Ruska, odkiaľ mierili do Nemecka a následne do tretej krajiny. Noviny Tuoi Tre informovali, že osobu zatkli v pondelok v provincii Nghe An.

V krajine doteraz zadržali celkovo dvoch ľudí v provincii Ha Tinh a deviatich v Nghe An. Britská polícia v piatok potvrdila, že všetkých 39 mŕtvych, z toho 31 mužov a osem žien, pochádzalo z Vietnamu. Najskôr sa pritom domnievali, že zosnulí sú Číňania.

V Írsku zadržali ďalšieho muža, ktorého obvinili zo zabitia aj prevádzačstva.

Britská polícia spolupracuje s Vietnamom na identifikácii obetí. Vzorky DNA už poskytlo 21 rodín z Nghe An a desať z Ha Tinh.

