V prieskume preferencií pred českými prezidentskými voľbami sa na prvé miesto dostala Danuše Nerudová

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - V prieskume preferencií pred českými prezidentskými voľbami sa prvýkrát na prvé miesto dostala Danuše Nerudová.

S podporou 28 percent opýtaných predbehla expremiéra Andreja Babiša (ANO) aj generála vo výslužbe Petra Pavla. Ukázal to novembrový prieskum agentúry Median. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Až doteraz bola vo väčšine prieskumov popularity Nerudová na treťom mieste. Veľkú podporu má Nerudová medzi mladšími voličmi. Andrej Babiš, ktorý je podľa najnovšieho prieskumu agentúry Median na druhom mieste (26,5 %), boduje najmä u starších voličov. Petr Pavel, ktorý sa v predchádzajúcich prieskumoch držal na prvom mieste, sa prepadol na tretiu pozíciu (23,5 %).

