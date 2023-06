V Prešove opäť pomôžu ľuďom bez domova, kabáty a zimné bundy zahrejú telo aj dušu

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Na Floriánovej ulici v Prešove, vedľa Mestskej galérie Caraffka, pribudol aj túto zimu Vešiak pomoci. Opätovne aj v tomto roku je na ňom možné nechať teplé kabáty a bundy pre ľudí bez domova.

„V zime môže aj navonok úplne obyčajný kabát zachrániť život a zahriať tých, ktorí nemôžu zažiť teplo domova. Toto teplo však zahreje nielen telo, ale aj dušu, a to dobrým skutkom pomoci,“ uviedla Šitárová.

Ako upozornila, vešiak neslúži na zber iného šatstva, preto naň nie je možné zavesiť iné kusy oblečenia, ako sú napríklad nohavice, blúzky, svetre, detské oblečenie, alebo aj obuv. Slúži výhradne na zavesenie kabátov či zimných búnd pre ľudí bez domova.

Na poriadok v jeho okolí bude dohliadať kamerový systém prešovskej mestskej polície. „Vešiak pomoci bude v centre Prešova pomáhať počas celej zimy až do konca februára,“ dodala tlačová referentka.

