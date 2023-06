V Portugalsku chcú napriek vysokej zaočkovanosti pristúpiť k preventívnym opatreniam

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Prudký rast počtu infekcií koronavírusom v celej Európe núti vládu Portugalska uvažovať o preventívnych opatreniach, hoci v krajine je proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných 86 percent obyvateľstva.

„Nemôžeme ignorovať tieto znaky," povedal portugalský premiér António Costa o rastúcom počte potvrdených prípadov nákazy v Európskej únii. „Čím neskôr budeme konať, tým väčšie bude riziko," dodal.

„Musíme byť osobitne opatrní," vzhľadom na blížiacu sa zimu a chrípkovú sezónu, povedal v utorok Costa novinárom. Predseda vlády dodal, že nepredpokladá nové lockdowny. Možné sú však nové obmedzenia zhromažďovania a zavedenie povinnosti nosiť rúška.

Od polovice septembra do konca októbra Portugalsko hlásilo menej ako 1 000 nových infekcií koronavírusom denne. Teraz sa denný počet nových nákaz blíži k hranici 2 000. Denný počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v krajine je zatiaľ jednociferný a v nemocniciach na jednotkách intenzívnej starostlivosti je menej ako 100 ľudí. Portugalsko v súčasnosti podáva posilňujúcu dávku vakcíny proti koronavírusu ľuďom vo veku nad 65 rokov.

