V pondelok začína US Open, favoritmi Nadal a Halepová

NEW YORK 25. augusta (WebNoviny.sk) - Grandslamový rekordér Švajčiar Roger Federer, Španiel Rafael Nadal, Srb Novak Djokovič, Rumunka Simona Halepová, Američanka Serena Williamsová a obhajkyňa titulu domáca Sloane Stephensová sú favoritmi záverečného grandslamového tenisového turnaja sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

Zápasy 1. kola hlavných súťaží dvojhry sa začnú v lokalite Flushing Meadows v pondelok 27. augusta, turnaj sa skončí v nedeľu 9. septembra. Šampióni vo dvojhre si odnesú po 3,7 mil. amerických dolárov. Celkovo si hráči rozdelia rekordných 53 mil. USD v porovnaní s minuloročnou sumou 50,4 mil. USD. Federer čaká na 6. titul už 10 rokov, favorizuje Novaka a Rafu.

Obhajca trofeje Nadal v generálke vyhral v Toronte

Titul v singli mužov bude obhajovať trojnásobný miestny víťaz Rafael Nadal, predtým v New Yorku uspel v rokoch 2010 a 2013. Tridsaťdvaročný Nadal sa na záverečný grandslamový turnaj sezóny naladil celkovým víťazstvom na podujatí ATP World Tour Masters 1000 v kanadskom Toronte. Vo finále si poradil s vychádzajúcou hviezdou Grékom Stefanosom Tsitsipasom 6:2, 7:6 (4).



Nasledujúci "tisíckový" turnaj v americkom Cincinnati sa stal korisťou Srba Novaka Djokoviča, ktorý po triumfe vo Wimbledone bude chcieť získať už svoj 14. titul z turnajov veľkej štvorky. Vo Flushing Meadows nenašiel Srb premožiteľa v rokoch 2011 a 2015. Je tu však stále aj Roger Federer. Nestarnúci fenomén aj vo veku 37 rokov by rád rozšíril svoju rekordnú zbierku piatich titulov z US Open, čím by vylepšil svoj vlastný rekord v počte singlových triumfov v Open Ere na tomto turnaji.

Federer sa necíti ako favorit

Zatiaľ naposledy však celkovo triumfoval na newyorskom "harde" ešte v roku 2008, keď sa skončila jeho impozantná šnúra piatich titulov v rade (2004-2008). Súboj Federera s Djokovičom sa rysuje už na štvrťfinále a Švajčiar sa momentálne necíti ako favorit. "Podľa môjho názoru sú favoritmi Novak a Rafa. Zároveň som však spokojný s mojou terajšou formou," uviedol rekordný 20-násobný grandslamový víťaz pre oficiálnu stránku podujatia.

Z celkových víťazov sa na turnaji predstavia aj Argentínčan Juan Martín del Potro (2009), Brit Andy Murray (2012), Chorvát Marin Čilič (2014) a Švajčiar Stan Wawrinka (2016). Medzi možných kandidátov na titul sa bude chcieť zaradiť aj Nemec Alexander Zverev.

Zverev chce do semifinále

Stále iba 21-ročný a tretí nasadený Zverev by si čerstvo už aj pod vedením legendárneho Ivana Lendla rád vylepšil svoje grandslamové maximum, ktorým je štvrťfinálová účasť na tohtoročnom Roland Garros. Netreba zabúdať ani na minuloročného finalistu US Open Kevina Andersona. Tridsaťdvaročný Juhoafričan sa na tráve vo Wimbledone dostal tento rok rovnako až do finále.

Williamsová útočí na rekord podujatia

Serena so snahou o rekordnú 24. grandslamovú trofej, Halepová s dobrou formou na "hardoch." V ženskej dvojhre bude na štarte až šesť miestnych víťaziek z minulosti. Serena Williamsová má pred sebou ďalšiu rekordnú métu. V prípade zisku 7. titulu sa osamostatní na vrchole poradia v počte singlových triumfov na US Open pred legendárnou krajankou Chris Evertovou. Zároveň by ziskom 24. titulu vyrovnala rekord Austrálčanky Margaret Courtovej v počte grandslamových triumfov vo dvojhre.

Po finálovej účasti vo Wimbledone sa 36-ročná Serena predstavila iba n



a dvoch turnajoch, v kalifornskom San Jose ju zdolala Britka Johanna Kontová v 1. kole zahanbujúco hladko 6:1, 6:0. Na turnaji v Cincinnati prešla v 1. kole cez naturalizovanú Austrálčanku Dariu Gavrilovovú, ale v 2. kole jej vystavila stopku Česka Petra Kvitová. Už v treťom kole tohtoročnej edície US Open sa rysuje stále atraktívny duel sestier Williamsových. Staršia Venus (38) sa na domácom grandslame tešila z celkového triumfu v rokoch 2000 a 2001.

Halepová najväčšou favoritkou

Favoritkou číslo jeden je však niekto iný. Svetová a tiež nasadená jednotka Rumunka Simona Halepová sa na tohtoročnom Roland Garros dočkala vytúženej grandslamovej trofeje. Do New Yorku prichádza uvoľnená a najmä so skvelými výsledkami na zámorských "hardových" turnajoch.

V kanadskom Montreale celkovo triumfovala druhýkrát v kariére, v Cincinnati ju zastavila až vo finále Belgičanka Elise Mertensová. Halepová dokázala zvíťaziť v posledných 17 z 19 zápasoch. "Tlak je preč. V Paríži sa sen stal skutočnosťou. Už sa viac nemusím stresovať nad chýbajúcim grandslamovým titulom. Je skvelé byť v tejto pozícii. Budem si to v New Yorku užívať," skonštatovala 26-ročná Halepová pre usopen.org.

V hre sú i ďalšie tenistky

Obhajkyňa titulu a tretia nasadená domáca Sloane Stephensová triumfovala tento rok v americkom Miami. V posledných dvoch veľkých finále na Roland Garros a v Montreale však nestačila na Halepovú. O svoju druhú trofej bude chcieť v New Yorku zabojovať aj miestna šampiónka z roku 2016 Nemka Angelique Kerberová nasadená ako štvrtá.

Napriek slabším výsledkom na turnajoch pred US Open nemožno víťazku tohtoročného Wimbledonu odpisovať. Z aktívnych tenistiek, ktoré dokázali triumfovať vo Flushing Meadows, sa na turnaji predstavia aj ruské tridsiatničky Maria Šarapovová (2006) a Svetlana Kuznecovová (2004). Svoju jedinú grandslamovú trofej vybojovala práve v New Yorku Austrálčanka Samantha Stosurová, v roku 2011 zdolala vo finále domácu Serenu Williamsovú jednoznačne 6:2, 6:3.



Svetová a nasadená dvojka Caroline Wozniacka čaká po triumfe na Australian Open v úvode sezóny na ďalší veľký titul. Po triumfe v Melbourne sa vo finále predstavila už iba na turnaji v Eastbourne. Na posledných troch turnajoch vrátane Wimbledonu skončila vždy v 2. kole a na úvod US Open na ňu čaká práve Stosurová.

Cibuľkovú trápili zdravotné problémy

Kužmovú čaká atraktívny duel s bývalou svetovou jednotkou Azarenkovou. Aktuálnu slovenskú jednotku Dominiku Cibulkovú trápili v posledných týždňoch zdravotné problémy. Po štvrťfinálovej účasti na Wimbledone musela odrieknuť účasť na podujatiach v Montreale a Cincinnati. Pred US Open stihla odohrať len jedno stretnutie, na turnaji v New Havene prehrala už v 1. kole s Nemkou Juliou Görgesovou. Dvadsaťdeväťročná Cibulková sa v roku 2010 dostala vo Flushing Meadows do štvrťfinále, čo predstavuje jej kariérne maximum na tomto turnaji.



Postup do tretieho kola by pre ňu mohol znamenať konfrontáciu s Angelique Kerberovou. Slovenská dvojka Magdaléna Rybáriková nezaznamenala v poslednom období prenikavý výsledok, no určite bude chcieť vylepšiť svoje miestne maximum. Dvadsaťdeväťročná piešťanská rodáčka Rybáriková sa vlani dostala na poslednom grandslame sezóny do 3. kola, v ktorom podľahla Španielke Garbine Muguruzovej-Blancovej hladko 1:6, 1:6. Práve tretie kolo predstavuje Rybárikovej kariérne maximum na US Open, dosiahla ho aj v rokoch 2008 a 2009.

Kližan vynechá posledný grandslamový turnaj

Dvadsaťročná Košičanka Kužmová od začiatku sezóny pomaly stúpa v rebríčku a momentálne jej patrí 56. priečka. Pre Kužmovú pôjde o druhú účasť v hlavnej súťaži na US Open. Vlani vo veľkej premiére sa rozlúčila už po prvom kole. Po sympatickom výkone, keď nestačila na domácu legendu Venus Williamsovú (3:6, 6:3, 2:6). Dvadsaťtriročná Karolína Schmiedlová sa predstaví v 1. kole US Open piatykrát. Najďalej sa dostala v roku 2015 do 3. kola.

Zo slovenských tenistov v hlavnej súťaži bude hrať iba Lukáš Lacko. Tridsaťročný rodák z Piešťan Lacko môže v prípade postupu do 2. kola naraziť na jednotku turnaja Španiela Rafaela Nadala. Lacko sa bude pokúšať o prvý postup do 2. kola v New Yorku, od roku 2010 vždy stroskotal na úvodnej prekážke. Slovenská jednotka Martin Kližan sa rozhodol vynechať posledný grandslamový turnaj roka. V kvalifikácii stroskotali postupne Jozef Kovalík, Rebecca Šramková a aj Norbert Gombos.

