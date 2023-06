V Poľsku ožili protivládne protesty proti interrupciám, demonštranti porušili zákaz zhromažďovania sa

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - V Poľsku v stredu večer vypukli nové protivládne protesty, ktoré podnietilo potvrdenie rozhodnutia ústavného súdu o sprísnení zákona o interrupciách.

Tisícky ľudí sa zišli vo Varšave, demonštrácie sa však konali za prísnej policajnej prítomnosti aj v iných mestách.

V hlavnom meste Poľska sa demonštranti, ktorí reagovali na výzvy hnutia Celopoľský štrajk žien, zhromaždili pred budovou súdu a neskôr kráčali do centra k sídlu vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Mali pritom so sebou transparenty hnutia aj dúhové vlajky na podporu LGBT ľudí.

Tak ako počas minuloročných protestov proti prísnejším interrupciám aj tentokrát účastníci porušili pandemický zákaz zhromažďovania sa. Z protestov nehlásili násilnosti. Protesty sú naplánované aj na štvrtok.

Ústavný súd v stredu zverejnil odôvodnenie svojho rozhodnutia, čo znamená, že ho možno publikovať vo vládnom vestníku a okamžite nadobudne účinnosť. Súd ešte 22. októbra rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva v prípade vážnej vady plodu je protiústavné, čo v podstate takmer úplne zakázalo interrupcie.

Tribunál tak rozhodol v reakcii na návrh viac ako 100 poslancov z vládnej strany. Po novom sú interrupcie povolené len v prípade, ak je ohrozené zdravie ženy alebo je tehotenstvo výsledkom trestného činu, ako znásilnenie a incest.

