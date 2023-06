V okrese Veľký Krtíš zaznamenali úmrtie dieťaťa na meningokokovú meningitídu

V okrese Veľký Krtíš zomrelo dieťa vo vekovej skupine 15 – 18 rokov na meningokokovú meningitídu.

Ako informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici na svojom webe, v rodine vykonali protiepidemické opatrenia. Navyše nariadil lekársky dohľad s indikáciou okamžitej chemoprofylaxie.

RÚVZ sledujú vybrané prenosné ochorenia, ktoré podliehajú pravidelnému týždennému hláseniu. Ide napríklad o purulentné meningitídy, chabá paréza, osýpky, ružienka, zápal príušných žliaz či akútne vírusové hepatitídy.

RÚVZ v Banskej Bystrici uviedol, že dieťa malo príznaky ochorenia – bolesti hlavy, teplota 39°C, hnačka, nočné potenie, bolesti hrdla. „Neskôr došlo k zhoršeniu zdravotného stavu síce s poklesom teploty, ale s nástupom petechií až purpury, nastala výrazná somnolentnosť. Po prevoze do zdravotníckeho zariadenia konštatovaný exitus letalis,“ priblížil.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz