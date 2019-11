V Nitre vystavia historické bankovky z vojnového obdobia aj židovské platidlá z geta

NITRA 25. januára (WebNoviny.sk) - Historické bankovky predstaví výstava Bankovky na území ČSR a SR v období 1918 – 1948, ktorú otvoria v Ponitrianskom múzeu v Nitre 4. februára. Verejnosť si bude môcť pozrieť výber z rakúsko-uhorských, československých, slovenských a sovietskych bankoviek. Chýbať nebudú ani zvláštne židovské platidlá.

„Boli to vlastne poukážky, ktoré sa používali namiesto bežných platidiel na pôde terezínskeho geta. Neboli to plnohodnotné peniaze, slúžili len na vnútorný obeh v Terezíne,“ povedal pre agentúru SITA kurátor výstavy Vladimír Biroš z Ponitrianskeho múzea v Nitre. Používali sa od roku 1943 do oslobodenia v apríli 1945.

Bankovky pre novú Československú republiku

Návštevníci výstavy si budú môcť pozrieť aj dočasné platidlá, ktoré na naše územie priniesli Rusi. „Sovietske vojská v roku 1944 doniesli so sebou peniaze, ktoré mali slúžiť ako dočasné bankovky pre novú Československú republiku. Boli to veľmi jednoduché a jednofarebné bankovky tlačené v Moskve s nominálnymi hodnotami od jedna do 100 korún československých,“ priblížil Biroš.

Ako podotkol, v tomto období bolo na našom území množstvo mien - na Slovensku platila slovenská mena, ale v niektorých častiach sa používali aj poľské bankovky, na južnom Slovensku maďarské, v Čechách a na Morave protektorátna koruna, boli tu aj nemecké marky.

„Do toho ešte priniesli Rusi bankovky, takže bol to dosť veľký galimatiáš a po vojne sa uskutočnilo niekoľko menových reforiem,“ povedal Biroš.

Originály zo súkromných zbierok

Prevažná časť vystavených bankoviek sú originály. Pochádzajú zväčša zo zbierok Ponitrianskeho múzea, niektoré sú zapožičané zo súkromných zbierok.

Ako informovala manažérka pre marketing a styk s verejnosťou Ponitrianskeho múzea Ľubica Packová-Zahradárová, na Slovensku sa za zakladateľov peňažného systému a mincovníctva považujú Kelti, ktorí začali ako prví raziť zlaté a strieborné mince.

Papierové peniaze zaviedli na našom území až v 18. storočí v súvislosti s rozvojom obchodu a priemyslu. Výstava potrvá do 3. marca.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

