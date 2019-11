V Nitre objavili najväčšiu a najdlhšiu jaskyňu pohoria Tribeč, verejnosti ju však nesprístupnia

NITRA 23. januára (WebNoviny.sk) – Nitra sa môže pochváliť unikátom. Na Kalvárii sa podarilo objaviť najväčšiu a najdlhšiu jaskyňu pohoria Tribeč. Podľa doterajších meraní a odhadov môže dosahovať dĺžku okolo 400 metrov. Najhlbším miestom je hladina podzemného jazierka v hĺbke 41,5 metra pod povrchom zeme.

Priestory jaskyne boli vytvárané tektonickými pohybmi pravdepodobne v štvrtohorách. „V súčasnosti sme v štádiu prieskumu a dokumentácie. Prieskum je zložitý, pretože pohyb po jaskyni je veľmi náročný a nebezpečný,“ povedal pre agentúru SITA speleológ zo Speleoklubu Trnava Juraj Halama.

Jaskyňa časom upadla do zabudnutia

Jaskyňa má vertikálny charakter, menej skúsení lezci sa do nej dostanú len po lane a priestory sú veľmi úzke. Sintrová výzdoba je veľmi rozmanitá a vzhľadom na polohu v intraviláne mesta výnimočná. Nachádzajú sa tu kvaple rôznych farieb a typov. Jaskyňa sa vyznačuje aj atypicky vysokou vnútornou teplotou.

„Vzhľadom na prírodné pomery blízkeho okolia je objav jaskyne takéhoto rozsahu výnimočný,“ poukazuje na význam objavu Halama.

Jaskyňa Dezidera Horváta dostala meno podľa otca Anzelmy Hlôškovej, ktorá sa zaslúžila o znovuobjavenie jaskyne. V roku 2010 napísala do časopisu Krásy Slovenska článok o tom, ako jej otec v roku 1948 náhodne objavil jaskyňu pri ťažbe vápenca v lome a v roku 1950 pozval do Nitry jaskyniara Jána Majku, ktorý tu urobil prvý prieskum. Majko sa dostal do hĺbky 30 metrov, nepodarilo sa mu však zistiť jej celý rozsah.

„V minulosti nebolo možné preskúmať jaskyňu tak, ako to vieme dnes, vtedy ešte nebola taká technika,“ podotkol Halama. Jaskyňa časom upadla do zabudnutia. Anzelma Hlôšková je jediná žijúca osoba, ktorá si na ňu pamätá a vlastní čiernobielu fotografiu z roku 1950, ktorá ju zachytáva ako 12-ročnú aj so sestrou pri vstupe do jaskyne.

Nikdy nebude prístupná verejnosti

Halama začal po jaskyni pátrať v roku 2014. Keďže pamätníčka ju už nedokázala presne lokalizovať, začal zháňať ďalšie informácie v archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Vchod do jaskyne sa napokon speleológom podarilo nájsť geofyzikálnym prieskumom a sondážnymi výkopovými prácami.





Odkryli ho v júni 2018. Z jaskyne museli vytiahnuť množstvo stavebného odpadu, sutiny a odpadkov. Najprv sa dostali do dĺžky 60 metrov. Až neskôr zistili, že jaskyňa je v skutočnosti oveľa dlhšia.





Nové priestory pod závalmi na dne Veľkej siene objavili v decembri 2018. Pri prieskume pomáhajú jaskyniarske skupiny Strážovské vrchy a Tríbeč, ako aj domáci nadšenci najmä z radov nitrianskych horolezcov.





Podľa predsedu Speleoklubu Trnava Alexandra Lačného jaskyňa napriek svojej jedinečnosti nikdy nebude prístupná verejnosti. „Je to z dôvodu, že nemožno zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Sú tam mnohé závalové časti a extrémne riskantné úseky,“ povedal.





