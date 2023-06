V mierových misiách OSN zomrelo niekoľko Slovákov, Korčok poďakoval vojakom a podľa Naďa nie je mier samozrejmosťou

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - V mierových misiách Organizácie Spojených národov (OSN) umrelo 4 000 príslušníkov modrých prilieb vrátane šiestich Slovákov. Pripomenul to komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí v súvislosti s nedeľným Medzinárodným dňom príslušníkov slúžiacich v mierových operáciách OSN.

Slovensko od svojej samostatnosti pomáhalo v 16 mierových misiách Organizácie Spojených národov (OSN) a pôsobilo v nich viac ako 11-tisíc príslušníkov ozbrojených síl.

Viac ako 200 Slovákov je na Cypre

„Jednou z priorít slovenskej diplomacie je udržiavanie mieru, ochrana ľudských práv a demokracie. Preto pravidelne vysielame našich príslušníkov do medzinárodných mierových misií. Ďakujem všetkým, ktorí v často náročných podmienkach, prispievajú k znižovaniu počtu civilných obetí v konfliktoch,“ uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).





Aktuálne pôsobí 240 slovenských vojakov v mierovej misii OSN - UNFICYP na Cypre, kde majú za cieľ zabrániť obnoveniu bojov medzi cyperskými Grékmi a Turkami, zabezpečiť dodržiavanie prímeria, prispievať k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove a vykonávať humanitárne úlohy.

Ďalší dvaja príslušníci OS SR pôsobia ako vojenskí pozorovatelia v najstaršej mierovej misii OSN - UNTSO na Golanských výšinách v Sýrii. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Mier nie je samozrejmosť

„Súčasnosť na plnej čiare potvrdzuje, že mier nie je samozrejmosť, práve naopak. Ide o jednu z najvzácnejších komodít. Slovensko je preto hrdým prispievateľom k jeho budovaniu pod záštitou OSN a sme odhodlaní byť súčasťou mierového úsilia a budovania bezpečnosti ako súčasť Organizácie spojených národov, ale tiež Európskej únie a Severoatlantickej aliancie po boku spojencov aj naďalej – aktívne a zodpovedne,“ uviedol šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Od roku 1948, sa celkovo uskutočnilo 72 mierových misií, pod hlavičkou OSN, v ktorých doteraz pôsobilo viac ako milión príslušníkov takzvaných modrých prílb. Medzinárodný deň mierových síl OSN, 29. máj, pripomína prvú misiu medzinárodného spoločenstva z roku 1948 na Blízkom Východe.

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.