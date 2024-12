V meste Sliač sa prejavila vôľa ľudu a mali by to akceptovať aj vládni predstavitelia, uviedla primátorka Balgová

5.11.2022 (Webnoviny.sk) - Primátorka Sliača Ľubica Balgová by bolo rada, keby vládni predstavitelia začali akceptovať to, že na Sliači sa prejavila vôľa ľudu. Uviedla to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Sliači k referendu o americkej vojenskej základni, ktoré sa počas spojených volieb uskutočnilo 29. októbra a ľudia v ňom zaviazali poslancov mestského zastupiteľstva konať.

Obavy zo zriadenia americkej základne

„Tá otázka hovorí o tom, že zastupiteľstvo má konať kroky, ona nehovorí kedy. Takže my sme prijali uznesenie, že sa uskutočnilo referendum a koľko sa na ňom zúčastnilo ľudí a s akým výsledkom a teraz sa čaká na nové zastupiteľstvo. Na to, aby sme mohli začať konať, potrebujeme zistiť informácie aktuálne v čase. Tá otázka je o tom, že zaväzuje poslancov, že majú konať v prospech obyvateľov mesta nielen dnes, ale proste stále,“ objasnila Balgová kroky po referende a po uznesení mestského zastupiteľstva z 31. októbra.

Informácie o tom, že letisko sa nenachádza v katastri Sliača nie sú podľa primátorky pravdivé. „Katastrálna mapa ukazuje, že práve v našom katastri sa nachádza to najzákladnejšie. Nachádza sa tu veliteľstvo, všetky administratívne priestory patria k nám a preto sa to volá Letisko Sliač a preto aj to ich označenie 81. krídlo VÚ 4977 Sliač,“ popísala Balgová s tým, že by si nedovolili rozhodovať o niečom, čo nie je v ich katastri.

Kompenzácie pre občanov

Primátorka sa podľa jej slov už niekoľko rokov snaží pre občanov Sliača vybaviť určité kompenzácie za to, že tu základňa je, ale do dnešného dňa sa jej to nepodarilo. „Verím, že aspoň v tomto sa posunieme ďalej,“ dodala primátorka, ktorá doplnila, že petíciu ani nepodpísala, ani podpisy nezbierala.

„Otázka vznikala ako konsenzus názorov rôznych ľudí a bola konzultovaná aj s právnikmi. My neriešime, čo je teraz, ani zmluva (Obranná zmluva s USA, pozn. redakcie SITA) to nerieši. My riešime to, čo tu bude. Ani F-16stky tu nie sú teraz,“ popísal zástupca petičného výboru Ján Jančík, ktorý dodal, že obyvatelia, ktorí petíciu iniciovali, nemajú žiadne politické krytie. "Nikým nie sme podnecovaní zvonku a nie sme extrémisti," dodal.

Ľudia v tom majú jasno

Na referende o americkej základni na Sliači sa počas spojených volieb v sobotu (29. októbra) zúčastnilo 37 percent oprávnených voličov. Z nich takmer 74,5 percenta hlasovalo „áno“, teda rozhodli o tom, že mestské zastupiteľstvo sa týmto musí zaoberať, lebo toto hlasovanie má podľa predošlého rozhodnutia poslancov záväzné odporúčanie.

Vo všetkých volebných okrskoch bolo 4 082 oprávnených voličov a z nich prišlo na referendum 1 513. Na referendovú otázku: „Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických v akejkoľvek forme na území letiska Sliač a v jeho okolí?“ odpovedalo áno 1 127 zúčastnených.

Referendum o hypotetickej otázke

Referendum o americkej základni na Sliači riešilo hypotetickú otázku o jej umiestnení. Mesto referendum vyhlásilo na základe petície, ktorú podpísalo vyše 1 300 ľudí, čo je viac ako tridsať percent oprávnených voličov. Iniciovala ju skupina miestnych, ktorí sa obávajú dosahov obrannej dohody Slovenska s USA prijatej začiatkom roka.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky či Hoaxy a podvody - Polícia SR už vyvrátili, že by sa vôbec o americkej základni na Sliači uvažovalo.

Na Sliači sú umiestnené systémy protivzdušnej a protiraketovej ochrany Patriot, ktoré obsluhujú spojeneckí vojaci, americkí vojaci sa tam podľa informácií Ministerstva obrany SR momentálne ani nenachádzajú.

