V Martine napadli výtvarníka Kalmusa, SaS odsúdila stupňujúce sa násilie vo verejnom priestore

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) odsudzuje stupňujúce sa násilie vo verejnom priestore. Reagovala tak na útok na výtvarníka Petra Kalmusa v Martine v stredu 4. augusta.

Tímlíder SaS pre kultúru René Parák si myslí, že slobodu prejavu v demokracii je potrebné brániť všetkými možnými prostriedkami. Je podľa neho neprijateľné, aby sa nečinne prizeralo na rastúce fyzické útoky na novinárov či umelcov.

Nenávistný prejav nemôže mať priestor

Doplnil, že takéto formy nenávistného prejavu nemôžu mať priestor v slovenskom verejnom živote. Stanovisko strany poskytol v tlačovej správe hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Ako podotkol poslanec SaS a člen Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Roman Foltin, strana už niekoľkokrát odsúdila útoky, ktoré sa preniesli zo sociálnych sietí do reálneho života.

Výstraha pre všetkých

Poznamenal, že nejde len o vandalizmus na kultúrnych pamiatkach, ale aj častejšie ataky na menšiny či osoby s iným názorom.

Podľa neho by mohli orgány činné v trestnom konaní a súdy aj exemplárne potrestať tých, ktorí útočia na slobodu prejavu. Vysvetlil, že by to bolo výstrahou pre všetkých, ktorí majú pocit, že môžu v demokracii diktovať, čo si má kto myslieť a ako sa správať.

