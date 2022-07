V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

25.7.2022 (Webnoviny.sk) -

Cirkus Paciento je týždňový program, ktorý popri pravidelných návštevách rozširuje možnosti pozitívneho pôsobenia zdravotných klaunov na detských oddeleniach nemocníc a v liečebných zariadeniach. Zároveň aktívne zapája deti do podpory dobrej nálady v nemocnici. Zdravotní klauni počas práce s deťmi nemajú svoje typické kostýmy a červené nosy - ich úlohou totiž nie je rozosmiať malých pacientov, ale urobiť z nich na celý týždeň svojich spolupracovníkov.

Hviezdami sú hospitalizované deti

Pacienti, ktorí sa aktuálne liečia v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, od začiatku tohto týždňa poctivo trénovali, aby dnes – teda v piatok vo veľkom cirkusovom predstavení predviedli výsledky svojho cvičenia. Asistovali im pri tom profesionálni zdravotní klauni z Červeného nosa.

"Za celý týždeň sa zapojilo asi 60 detí, ktoré sa s nami stretávali v cirkusovom šapitó. Tam sa za našej pomoci učili a zdokonaľovali rôzne cirkusantské zručnosti," hovorí Gabriela Rajniaková, koordinátorka programu Cirkus Paciento a profesionálna zdravotná klaunka. "Trénovali napríklad hádzanie kruhov, kúzlenie, točenie tanierov, vystúpenie so stuhami a šatkami, či žonglovanie – dokonca na pohyblivých kruhoch. Jednotlivé čísla detí sme nakoniec zasadili do nášho vymysleného príbehu, ktorý sa niesol celým piatkovým predstavením. Bol o hľadaní skrytého člena cirkusovej rodiny, ktorého účinkujúci svojím vystúpením nakoniec prilákali späť do cirkusovej arény. Súčasťou predstavenia sme boli aj my – zdravotní klauni, ale hlavnými hviezdami boli zapojené deti."

Eliške sa najviac z celého týždňa páčilo práve záverečné vystúpenie, jej mama skonštatovala: "Týždeň bol veľmi poučný, deti boli šťastné a myslím, že to splnilo svoj účel."

Aj Radkova a Vilkova mama bola nadšená: "Chlapci si to užili, bolo to pekné spríjemnenie pobytu." Obaja synovia s mamou súhlasia. "Ja som sa pri nacvičovaní veľmi pobavil a na záverečnom vystúpení sa mi podaril aj premet," pochválil sa Vilko.

Zvýšiť sebavedomie aj chuť do života

Choré deti sa počas záverečného vystúpenia aspoň na okamih stávajú hviezdami a majú možnosť samy potešiť nielen seba, ale aj druhých. "Cieľom programu Cirkus Paciento je zvýšiť v dlhodobo chorých pacientoch sebavedomie a vzbudiť v nich záujem o život. Lebo ak má pacient záujem o čokoľvek, znamená to, že má chuť žiť,” vysvetľuje koordinátorka projektu a zdravotná klaunka Gabriela Rajniaková.

Cirkus Paciento v Dolnom Smokovci mohlo o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors zrealizovať aj vďaka finančnej podpore z Nadácie Slovenská sporiteľňa.

Tento obľúbený program priniesli zdravotní klauni v tomto roku aj deťom do Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya v Kremnici, na Psychiatrickú kliniku UN v Martine, na Kliniku detskej hematológie a onkológie v NÚDCH v Bratislave a cirkusové šapitó postavili v júni v Liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Do konca tohto roka sú naplánované programy Cirkus Paciento ešte v 4 zariadeniach.

Viac k téme: PR, Zdravotní klauni

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

