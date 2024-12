V lete sa častejšie pracuje načierno, zamestnanci však môžu na takýto krok doplatiť v budúcnosti

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Počas leta sa zvyšuje dopyt po krátkodobej pracovnej sile, čím stúpa možnosť práce "načierno". Upozorňuje na to personálna agentúra Grafton.

Zamestnávateľ zamestná pracovníka či brigádnika za minimálnu mzdu a radšej mu vyplatí časť výplaty na ruku. Takáto forma práce je pritom podľa personalistov výrazne nevýhodná najmä pre zamestnancov .

Bez pracovnej zmluvy

„Najčastejšie však ide o prípady, keď medzi pracujúcim a zamestnávateľom nie je založený pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy. Druhým prípadom je zamestnávanie zahraničnej pracovnej sily bez splnenia si všetkých povinností v súvislosti s pracovným povolením a súvisiacimi oznamovacími povinnosťami," uviedol projektový manažér personálnej spoločnosti Grafton Slovakia Branislav Jančuška.

Inou kategóriou, ktorá síce nie je nelegálnym zamestnávaním, je vyplácanie časti mzdy v hotovosti, čím sa krátia dane a odvody.

Mimo ochrany Zákonníka práce

„Na takéhoto zamestnanca sa de facto nevzťahuje ochrana Zákonníka práce, čiže sa vystavuje problémom s nárokom na mzdu, stravovanie, dovolenku či práceneschopnosť. Ťažkosti môže mať napríklad aj vtedy, ak si chce zobrať hypotéku. V neskoršom období navyše riskuje problémy s uplatňovaním nároku na dôchodok," upozornil Jančuška na nevýhody nelegálnej práce.

Prípady nelegálneho zamestnávania sa podľa agentúry Grafton často vyskytujú v gastroprevádzkach, ale rozšírené sú tiež v oblasti stavebníctva, priemyselnej výroby, kamiónovej a nákladnej dopravy, alternatívnych taxislužbách, či pomocných prácach. Známe sú tiež prípady v sektore zdravotníctva či centrách zdieľaných služieb.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

