V košickej chatovej osade sa našli mŕtve telá muža a ženy, na mieste sa našla neznáma tekutina

26.5.2023 (SITA.sk) - V jednej z chatových lokalít v Košiciach bolo vo štvrtok nájdené telo 66-ročného muža bez známok života, a v piatok po polnoci v susednej chatke telo 43-ročnej ženy bez známok života.

Ako na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia, v oboch prípadoch bola nariadená pitva, ktorá potvrdí, prípadne vyvráti, či tekutina, ktorú požívali, má podiel na ich úmrtí.

Najprv zomrel muž, potom žena

Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová, v piatok pár minút po polnoci bolo na tiesňovej linke 158 prijaté oznámenie, že v chatovej lokalite Moňov potok malo dôjsť k úmrtiu ženy. Policajti po príchode na miesto preverili hodnovernosť tohto oznámenia, v jednej z chát bolo nájdené telo 43-ročnej ženy bez známok života.

Obhliadajúci lekár na mieste predbežne nevylúčil cudzie zavinenie a na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy. Bez známok života bolo vo štvrtok v susednej chatke nájdené aj telo 66-ročného muža bez známok života.

Obhliadajúci lekár na mieste cudzie zavinenie vylúčil, avšak na zistenie presnej príčiny smrti bolo taktiež nariadené vykonanie pitvy.

Vypili nejakú tekutinu

Podľa doposiaľ získaných informácií mali obe nebohé osoby spolu s ďalším, 44-ročným mužom, v spoločne konzumovať doposiaľ neznámu tekutinu. 44-ročný muž bol prevezený do jednej z košických nemocníc a v súčasnej dobe ostáva naďalej v opatere lekárov.

Počas obhliadky miesta činu bola neznáma tekutina zaistená a zaslaná na kriminalisticko-expertízne skúmanie. O akú tekutinu išlo a či bola príčinou smrti muža a ženy, bude známe po jej analýze a výsledkoch pitvy nebohých. V súvislosti s nebohými začali policajti v oboch prípadoch trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

