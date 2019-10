V Košiciach nastal chaos v parkovaní, obyvatelia sa podľa EEI stali rukojemníkmi magistrátu

KOŠICE 2. januára (WebNoviny.sk) – Podľa spoločnosti EEI v Košiciach nastal chaos v parkovaní. Novozvolené vedenie mesta protiprávnym konaním zapríčinilo, že Košičania nevedia, ako, kde a za akých podmienok môžu parkovať.

Uvádza sa to v stredajšom stanovisku spoločnosti. EEI uvádza, že sa ukázalo, že "nerealistické predvolebné sľuby prinášajú prvé problémy".

Podľa vykonateľného neodkladného opatrenia nemá momentálne mesto Košice právo prevádzkovať parkovací systém a vyberať parkovné, keďže tieto práva musí až do právoplatného rozhodnutia o platnosti, alebo neplatnosti nájomnej zmluvy, naďalej vykonávať spoločnosť EEI.

Dočasné bezplatné parkovanie

Na stredajšom stretnutí primátor Košíc Jaroslav Polaček potvrdil, že až do 6. januára 2019 podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) sa zavádza dočasné bezplatné parkovanie. Uviedol, že po 7. januári mesto prevezme parkovanie, pričom vo štvrtok 3. januára bude prostredníctvom médií informovať, ako majú občania postupovať po tom dátume.

Mesto navrhlo spoločnosti EEI na spoločné rokovanie termín 27. december, ten však neakceptovali s tým, že až do 7. januára 2019 sa čerpajú dovolenky.

Košice uzavreli v roku 2012 so spoločnosťou EEI zmluvu o prevádzkovaní verejného plateného a rezidentského parkovania v historickej časti mesta. Ďalšími dodatkami bolo rezidentské a platené parkovanie rozšírené aj o zóny v širšej časti mesta a trvanie zmluvy bolo stanovené do roku 2022. To vyvolalo búrlivé protesty obyvateľov.

Aktivisti žiadali petíciou, pod ktorú sa podpísalo okolo 16 000 ľudí, aby mesto ukončilo zmluvný vzťah s EEI, pretože podľa nich zmluva z roku 2012 nie je platná. Výhrady mali voči systému, ale aj preto, že podľa ich mienky viac peňazí vybraných za parkovanie išlo do spoločnosti EEI ako do mestskej kasy.

Žiadali, aby mesto zabezpečilo parkovanie vo vlastnej réžii a aby peniaze putovali do mestskej pokladnice. Mesto tlaku podľahlo a mestské zastupiteľstvo prijalo novelu VZN o parkovaní, podľa ktorej mesto Košice prevezme parkovanie do svojich rúk od 1. januára 2019.

Košice sa majú zdržať akéhokoľvek konania

Okresný súd Bratislava uložil mestu Košice vykonateľným rozhodnutím jednoznačnú povinnosť, aby sa mesto Košice zdržalo akéhokoľvek konania, ktoré by EEI znemožnilo alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy, a to hlavne takých činností, ktoré by EEI zabránili alebo sťažili prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta Košice.





A to až do času skončenia trvania nájomnej zmluvy, alebo do právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo neplatnosť nájomnej zmluvy.





„Upozorňujeme, že jednostranné a účelové prijímanie všeobecne záväzných nariadení zo strany mesta Košice žiadnym spôsobom neznižuje vykonateľnosť povinností uložených zo strany súdu mestu Košice,“ tvrdí EEI. Mesto Košice sa proti rozhodnutiu súdu odvolalo.

Stupňovanie chaosu v parkovaní

„Naša spoločnosť rešpektuje uvedené súdne rozhodnutia, a preto povinnosti, ktoré pre spoločnosť EEI vyplývajú z platnej nájomnej zmluvy, budeme riadne plniť aj po 1. januári 2019. Naopak, nemôžeme sa nechať zo strany mesta Košice dotlačiť k tomu, aby sme konali protizákonne a v rozpore so zmluvou,“ uvádza EEI v stanovisku.





Podľa nich sa bez konštruktívnej dohody bude chaos v parkovaní iba stupňovať. Preto spoločnosť EEI očakáva, že sa k vyriešeniu problému s parkovaním postaví primátor a vedenie mesta zodpovedne a navrhne reálny a korektný termín stretnutia.





„Žiadame občanov o pochopenie, že ich početné sťažnosti na chaos v parkovaní musí spoločnosť EEI presmerovať na Magistrát mesta Košice, ktorý tento stav zapríčinil a má ako jediný kompetencie sa nimi zaoberať. Ani Košičania, ktorí pána Polačeka do vedenia mesta zvolili, si nezaslúžia byť teraz jeho rukojemníkmi,“ dodáva EEI v stredajšom stanovisku.

