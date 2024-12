V korupčnej kauze Dobytkár vypovedal svedok Tokarčík, ktorý podnikal s obžalovaným Kropilom

14.2.2023 (SITA.sk) - V korupčnej kauza známej ako Dobytkár v utorok na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie. Na dva dni sú predvolaní ďalší svedkovia, ktorých navrhol prokurátor.

Svedok Jozef Tokarčík podnikal s hlavným obžalovaným Ľubomírom Kropilom a neskôr v jeho spoločnostiach robil, a aj v súčasnosti je jeho zamestnancom. Svedok robil obžalovanému tiež šoféra a vozil ho na obchodné stretnutia do Bratislavy minimálne raz do týždňa, aj do iných miest, ale na rokovaniach prítomný nikdy nebol.

Tokarčík mal zabezpečovať aj chod firmy v budovách a v penzióne, a tiež administratívne práce. „Na obchodnej činnosti Ľubomíra K. som sa podieľal len tak, že som ho doviezol na rokovania a vykonával som administratívnu prácu,“ uviedol Tokarčík s tým, že spoločnosť obžalovaného sa zaoberala sprostredkovaním obchodu – nákupom a predajom poľnohospodárskych výrobkov.

Ľubomír Kropil sa podľa svedka venoval aj projektom a sprostredkovaniu kontaktov medzi záujemcami a ministerstvom pôdohospodárstva. Obžalovaný Ľubomír Kropil podľa svedka bližšie spolupracoval s obžalovaným Viktorom Miklasom, ktorý bol bývalý hlavný radca Regionálneho úradu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vo Zvolene.

Úrad špeciálnej prokuratúry podal v kauze Dobytkár obžalobu ešte v auguste 2021 na osem fyzických osôb a päť právnických osôb. Konkrétne v kauze korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) čelia obžalobe nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, finančník Martin Kvietik, podnikateľ Peter Kuba, bývalý generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch, bývalý výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika, veterinár Ľubomír Kropil, právnik Milan Kopriva a bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor Miklas. Jednotlivé skutky v obžalobe sa týkajú najmä korupčných trestných činov a obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. V rámci aktuálneho súdneho procesu čiastočne priznal spáchanie trestných činov nepriamej korupcie, respektíve podplácania obžalovaný veterinár Kropil. Trestné činy prijímania úplatku a legalizácie príjmov z trestnej činnosti poprel. Vinu vo všetkých skutkoch priznal obžalovaný Miklas, ktorý je bývalým hlavným radcom regionálneho úradu PPA vo Zvolene. Vyhlásenie obžalovaného Miklasa o vine súd prijal a vyhlásil, že dokazovanie sa v jeho prípade nevykoná a súd bude rokovať iba o výroku o treste. Zvyšní obžalovaní vinu popierajú.

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.