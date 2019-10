V Kolumbii zabili teroristu zodpovedného za únos a vraždu ekvádorských novinárov

Dvadsaťdeväťročný Arizala sa ako tínedžer pridal k Revolučným ozbrojeným silám Kolumbie (FARC). Keď vláda s rebelmi podpísala mierovú dohodu, najprv sa zapojil do procesu, no neskôr sa vrátil naspäť do džungle, kde rozbehol obchod s kokaínom. Jeho skupine úrady pripisujú zodpovednosť za najmenej 15 mŕtvych.