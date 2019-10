V kauze smrteľného pobodania ktoré sa stalo v centre Bratislavy padne rozsudok

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – V kauze smrteľného pobodania ktoré sa stalo v októbri 2017 v centre Bratislavy vynesie Okresný súd Bratislava I v pondelok rozsudok.

Obžalovaným z vraždy a ublíženia na zdraví v štádiu pokusu je v tomto prípade slovenský občan indického pôvodu Nishit T. Obeťou nočnej potyčky bol 37-ročný Branislav.

Trest na spodnej hranici trestnej sadzby

Na pojednávaní v stredu 3. októbra odzneli na súde záverečné reči. Prokurátor obžalovanému navrhol trest na spodnej hranici trestnej sadzby, ktorá je v prípade vraždy a ublíženia na zdraví 15 až 25 rokov. Dôvodom pre uloženie spodnej hranice sadzby je podľa neho fakt, že obžalovaný pred skutkom viedol riadny život.

Prokurátor v záverečnej reči pripustil, že konflikt medzi obžalovaným a trojicou mužov, medzi ktorých patrili zosnulý Branislav a druhý poškodený Volodymyr vyvolali poškodení. Konanie obžalovaného, ktorý proti nim vytiahol nôž, však podľa neho nebolo adekvátne vzniknutej situácii.

Zdôraznil pritom, že zosnulého zasiahol do hlavy a krku a druhého poškodeného do tváre a hrudníka. Keďže obžalovaný podľa prokurátora neustále pri sebe nosil dva nože a boxer, musel byť pripravený ich v prípade konfliktu použiť. V tomto prípade to podľa neho nie je možné vyhodnotiť ako nutnú obranu.

Muži mali obžalovaného označiť za teroristu

Argument obžalovaného, že zbrane pri sebe nosil pre predošlé rasistické útoky, podľa prokurátora nie je možné dokázať, keďže sa po údajných útokoch neobrátil na políciu a skutky nie sú zadokumentované.

Brat zosnulého Branislava Baluchu pred súdom odmietol, že by jeho brat prejavoval xenofóbne názory. Zároveň konštatoval, že jeho smrť hlboko zasiahla celú rodinu.

Obhajca obžalovaného označil útok na Nishita T. za nepochopiteľný, pričom sa podľa neho musel desiatky sekúnd brániť úderom a kopancom. "Je neprijateľné, aby vás bez zjavnej príčiny napadli agresívni útočníci," povedal s tým, že obhajoba trvá na tom, že použitie noža bolo nutnou obranou.

Obžalovaný vyhlásil, že ho muži, ktorí na neho zaútočili, označili za Cigána a teroristu.Takisto tvrdil, že už predtým mali konflikt s iným mužom tmavej pleti a jeho si s ním pomýlili a chceli konflikt dokončiť. Dodal, že z celej veci je smutný.

Incident sa odohral v októbri 2017

Obžalobe pre trestný čin vraždy a ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v tomto prípade čelí slovenský občan indického pôvodu Nishit T. Incident sa odohral v októbri 2017 v nočných hodinách v centre Bratislavy. Obžalovaný sa dostal s dvoma mužmi do fyzického konfliktu, pričom Nishit T. následne použil nôž.

Poškodenému Branislavovi spôsobil zranenia na krku, ktorým podľahol. Zároveň nožom na brade a hrudi obžalovaný poranil aj jeho kamaráta Volodymyra. Do niekoľkých desiatkach minút Nishita T. polícia zadržala. Pred súdom obžalovaný argumentuje, že išlo o sebaobranu pred rasistickým útokom..

Nishit T. je momentálne vo väzbe. Okresný súd Bratislava I síce v júli rozhodol o jeho prepustení na slobodu, prokurátor však proti verdiktu podal sťažnosť. Odvolací Krajský súd v Bratislave sťažnosti vyhovel a skonštatoval, že neexistujú mimoriadne okolnosti, ktoré sú podmienkou pre nahradenie väzby pri obzvlášť závažnom zločine.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !