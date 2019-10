BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Kaufland zaradila do svojej ponuky 100 % slovenské bravčové mäso. Ide o mäso zo zvierat, ktorých pôvod, chov, spracovanie a distribúcia spadajú výhradne na územie Slovenska. Týmto krokom spoločnosť pokračuje v rozširovaní ponuky mäsa od slovenských producentov.

Kaufland len nedávno uviedol na pulty svojich predajní 100 % slovenské hovädzie mäso. Pod slovným spojením "100 % slovenské" pritom rozumieme mäso zo zvieraťa, ktoré bolo narodené, chované, porazené, spracované, zabalené a distribuované na území Slovenska. V rozširovaní ponuky slovenských výrobkov pokračuje Kaufland predajom 100 % slovenského bravčového. "Podpora slovenských dodávateľov a farmárov je jedným z dôležitých bodov spoločenskej zodpovednosti, ktorá pre nás zohráva významnú rolu. Som rád, že ako obchodný reťazec Kaufland, môžeme k tejto podpore prispieť a ponúknuť spotrebiteľovi 100 % slovenské bravčové mäso," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Paul Pauls.

"Od začiatku apríla bude Kaufland schopný dodávať produkty zo 100 % slovenského bravčového mäsa na pulty 11 predajní. V prvej fáze ponúkneme podľa možností dodávateľa do 1 tony bravčového mäsa denne," dodáva Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovensko. Predajom slovenského bravčového mäsa chce Kaufland zároveň podporiť slovenských dodávateľov a farmárov.

V rámci tlačovej konferencie, ktorú Kaufland pripravil pri uvedení projektu 100 % slovenské bravčové mäso, si spoločnosť na zhodnotenie svojho kroku a aktuálnej situácie na trhu, prizvala i nezávislú odborníčku. Inžinierka Martina Gondeková z Výskumného ústavu živočíšnej výroby na margo projektu povedala: "Teším sa, že práve obchodný reťazec sa snaží dostať na svoje pulty po kvalitnej slovenskej hovädzine aj kvalitné slovenské bravčové mäso a dúfam, že ho bude čo najviac. Verím tomu, že slovenský spotrebiteľ ocení tento krok, bude vyhľadávať slovenskú bravčovinu, a že spoločne s Kauflandom zároveň pomôže aj slovenským chovateľom ošípaných. Keď bude dopyt po slovenskom mäse, nebudeme ho musieť vyvážať a zároveň dovážať zahraničné." Dodáva, že slovenská bravčovina je kvalitatívne na vysokej úrovni a svojím charakterom vyhovuje slovenskému spotrebiteľovi po všetkých stránkach.

Momentálna situácia so spracovaním mäsa slovenských ošípaných nahráva skôr zahraničiu. Kým pred 17 rokmi sme mali na Slovensku 1,5 mil. ošípaných, dnes ich je menej ako polovica (620tis.). Rapídny pokles nastal po vstupe Slovenska do EÚ, kedy sa k nám začalo dovážať lacnejšie bravčové mäso a naši chovatelia im neboli schopní konkurovať. "Podľa situačnej a výhľadovej správy NPPC – Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva a údajov od Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku pre rok 2017 vyplýva, že v chove ošípaných sme sebestační na 35-40%, čiže aktuálne stavy ošípaných nepokryjú našu spotrebu", dodáva Gondeková. Slovenská bravčovina je podľa Gondekovej kvalitatívne na vysokej úrovni, či už sa berú do úvahy senzorické vlastnosti, kde sa hodnotí farba, vôňa, chuť, nutričné alebo fyzikálno-technologické ukazovatele. Bravčové mäso je dôležitou zložkou stravy bohatou na bielkoviny, vitamín B, železo, magnézium i zinok.

Projekt 100 % slovenské mäso je pre spoločnosť Kaufland záväzok, v ktorom chce pokračovať. Aktuálne je projekt vo svojej úvodnej fáze a víziou spoločnosti je naďalej rozširovať ponuku slovenského bravčového i hovädzieho mäsa podľa možností dodávateľov.

Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1270 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 67 prevádzok. Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia značka (2016, 2017) a Zodpovedný predajca (2016). Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk.

