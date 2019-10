V kádri slovenskej „repre“ pred MS v hokeji 2019 sú zmeny, tréner Ramsay vítal aj nových hráčov

PIEŠŤANY 8. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia v pondelok popoludní začala s druhým týždňom spoločnej prípravy na domáce majstrovstvá sveta.

Tréner Craig Ramsay spomedzi nominovaných hráčov ešte nemal k dispozícii útočníkov Zvolena Michala Chovana a Milana Kytnára, obaja po náročnom semifinále play-off Tipsport-ligy dostali výnimku a k tímu sa pripoja v utorok.

V stredu Slováci odcestujú do Nemecka, kde absolvujú prípravné súboje proti domácemu výberu. Vo štvrtok 11. apríla o 19.00 h si zmerajú sily v Kaufbeurene a o dva dni neskôr o 20.00 h v Garmisch-Partenkirchene.

Do kádra pribudnú aj traja Zvolenčania

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom nastali v kádri tímu SR menšie zmeny. Do mužstva pribudli traja hráči HKM Zvolen (Michal Chovan, Milan Kytnár a Rastislav Špirko) a dvaja z HK Poprad (Patrik Svitana, Dávid Bondra). Pozvánku dostal aj mladý obranca HC Košice Patrik Koch a Martin Fehérváry zo švédskeho HV 71.

"Klubová sezóna je za mnou a rád by som si chuť napravil v reprezentácii. Teším sa, že som dostal pozvánku do národného tímu. Po návrate na Slovensko som si trochu oddýchol s kamarátmi a rodinou, dokonca som sa vybral na rybačku a chytil som niekoľko kaprov," prezradil s úsmevom mladý obranca Fehérváry.

Ramsay už má aj tretieho asistenta

K tímu sa pripojil už aj tretí asistent trénera Andrej Podkonický. V príprave na MS už nepokračujú obrancovia Adam Jánošík s Petrom Trškom aj útočníci Dávid Gríger, Andrej Kudrna a Tomáš Mikúš.

"Som šťastný, že som opäť v reprezentácii. Budem bojovať naplno o miestenku na domáci šampionát. Vypadnutie v play-off som už hodil za hlavu, s odstupom času vnímam sezónu Popradu ako úspešnú," zhodnotil Patrik Svitana, ktorý Slovensko reprezentoval na predchádzajúcom šampionáte.

Kvalitné výkony tam podával s klubovým spoluhráčom Dávidom Bondrom. "Obaja sme veľmi radi, že sme dostali pozvánku. Sľubujem, že do toho dáme sto percent. Mňa ešte trochu bolí vypadnutie v play-off, mali sme na finále. To je však šport."

Ďalšie prípravné zápasy

Takmer dva mesiace vynechal pre zranenie Rastislav Špirko. V zostave Zvolena sa objavil od začiatku februára prvýkrát až v ostatných dvoch semifinálových dueloch.

"Som tu, aby som absolvoval čo najviac tréningov a pracoval aj s kondičným koučom. Na majstrovstvách sveta som doteraz ešte nehral a rád by som sa dostal do záverečnej nominácie. Roky pribúdajú a aspoň raz by som to chcel zažiť," povedal po príchode do Piešťan Špirko.

V ďalších týždňoch Slováci odohrajú zápasy proti Rakúsku (19. 4. v Salzburgu a 20. 4. v Innsbrucku) a Česku (26. 4. v Trenčíne, 27. 4. v Nitre). V máji si zmerajú sily v Poprade s tímom Veľkej Británie (4. 5.) a prípravu uzavrú súbojom s Nórskom v Michalovciach (7. 5.). Svetový šampionát v Bratislave a Košiciach sa uskutoční od 10. do 26. mája.





Káder slovenskej hokejovej reprezentácie na druhý týždeň spoločnej prípravy pred MS v hokeji 2019 Brankári: Július Hudáček (Spartak Moskva/KHL, 43 zápasov / 0 gólov), Andrej Košarišťan (HC Nové Zámky, 3/0), Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín., 7/0)

Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva/KHL, 48/5), Mário Grman (HC Slovan Bratislava/KHL, 4/0), Patrik Koch (HC Košice, 4/0), Martin Chovan (HC 07 Detva, 8/1), Mislav Rosandič (Mountfield Hradec Králové/ČR, 12/0), Michal Sersen (HC Slovan Bratislava/KHL, 115/9), Martin Štajnoch (Norimberg Ice Tigers, Nem., 23/0), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd., 18/1)

Útočníci: Martin Bakoš (HK Soči/KHL, 60/12), Dávid Buc (HC Slovan Bratislava/KHL, 27/2), Lukáš Cingel (Mountfield Hradec Králové/ČR, 52/4), Michal Chovan (HKM Zvolen, 8/1), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 13/0), Rastislav Špirko (HKM Zvolen, 41/4), Adam Liška (HC Slovan Bratislava/KHL, 3/0), Patrik Svitana (HK Poprad, 22/1), Dávid Bondra (HK Poprad, 21/4), Ladislav Nagy (HC Košice, 109/33), Matej Paulovič (Mountfield Hradec Králové/ČR, 19/3), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 11/4), Matúš Sukeľ (HC Slovan Bratislava/KHL, 15/0), Radoslav Tybor (HC Vítkovice Ridera/ČR, 42/4)

Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Zuzana Chrenková (manažérka), Craig Ramsay (hlavný tréner), Andrej Podkonický, Michal Handzuš, Róbert Petrovický (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Róbert Bereš (kondičný tréner), Pavol Lauko (doktor), Vladimír Čavojec, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka (výstrojoví manažéri), Peter Jánošík (mediálny manažér)

