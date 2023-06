V januári mierne klesol počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi

20.2.2022 (Webnoviny.sk) - Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi na Slovensku v januári tohto roka mierne klesol. Sociálne dávky v prvom mesiaci tohto roka dostalo 57,3 tisíca osôb. Oproti koncu decembra išlo o pokles o 319 ľudí.

Medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 3,5 tisíca. Na dávky v hmotnej núdzi bolo v januári tohto roka po zohľadnení ostatných členov rodiny celkovo odkázaných 120,7 tisíca osôb, čo je 2,21 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku.

Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol na konci minulého mesiaca v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Gelnica.

Okres Revúca vykázal 4,8 tisíca ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 12,17 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu.

V okrese Rimavská Sobota bolo 8,4 tisíca poberateľov sociálnych dávok, čo tvorí 9,97 % z počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Gelnica bolo v januári 8,23 % ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 2,6 tisíca sociálne odkázaným osobám.

Najmenej sociálne odkázaných ľudí bolo v januári tohto roka v piatich bratislavských okresoch a okrese Senec. V okrese Senec bolo v hmotnej núdzi 0,17 % obyvateľov, teda 164 osôb.

V piatich bratislavských okresoch bolo na dávky v hmotnej núdzi odkázaných od 0,16 % po 0,26 % ich obyvateľov, čo predstavovalo od 97 osôb v okrese Bratislava I po 307 ľudí v okrese Bratislava II.

