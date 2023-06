V Indii vyrábajú testy na koronavírus deti v otrockých podmienkach, na Slovensku sa nepoužívajú

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na video, ktoré zobrazuje výrobu testov na koronavírus v Indii.

Video je naozaj skutočné a zobrazuje otrocké podmienky, v ktorých testy vyrábajú dokonca aj malé deti. Podľa profilu Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti nejde o hoax, ale o manipulatívne podanie skutočnej správy.

„Médiá z Indie informovali o až otrockých podmienkach, v ktorých boli vyrábané testy. Výrobného procesu sa zúčastňovali aj deti. Úrady prisľúbili vyriešenie situácie,“ uvádza sa v príspevku.

Ďalšia slamka pre konšpirátorov

Polícia však upozorňuje na to, že namiesto toho, aby daný príspevok vyvolal ľútosť, podsúva tézu, že sa podobným spôsobom vyrábajú aj testy používané na Slovensku. „To vedie k štandardnej snahe konšpirátorov o podkopávanie akýchkoľvek pravidiel,” konštatuje polícia.

Policajti svoju pozornosť upriamili aj na samotný účet, ktorý na sociálnej sieti video zdieľal. Používateľ pod menom „Oli Kiraly-Kapsová“ vo svojom profile denne zdieľa množstvo príspevkov, ktoré majú charakter hoaxov.

Cieľom bolo vyvolať negatívne emócie

„To, že účtu išlo naozaj o vyvolanie negatívnych emócií, dokazujú desiatky komentárov pod ním, prípadne sprievodné texty pri niektorých z viac ako desaťtisíc zdieľaní. Empatiu a ľútosť by sme v nich hľadali márne,“ dodáva polícia.

Profil Hoaxy a podvody – Polícia SR zároveň upozorňuje, že hoaxy o pôvode antigénových testov používaných na Slovensku boli vyvrátené aj v minulosti. Testy vyrábali firmy z Českej republiky, Spojených štátov amerických a Južnej Kórey.

