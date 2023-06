V hre je povinné očkovanie či lockdown

Čekan si srdce vylial v statuse na sociálnej sieti, kde sa s veľkým znepokojením pozerá na dnešný, smutný rekord v počte nových prípadov.

Dnes máme nad 7-tisíc PCR pozitívnych, skoro 9-tisíc pozitívnych, ak berieme do úvahy spolu PCR a Ag testy.

Takmer 2500 ľudí je hospitalizovaných s ťažkým priebehom infekcie a za dnes aj 53 úmrtí, čo je denný rekord v 3. vlne. Žiaľ, čísla pôjdu hore," predpovedá smutnú budúcnosť Čekan.

„Čo sa bude diať v nasledujúcich týždňoch, je ťažké odhadnúť. Môže dôjsť ku kolapsu zdravotníctva, môže to byť len v niektorých regiónoch alebo takmer všade. Všetko môže byť horšie, než si dnes dokážeme predstaviť, ale aj lepšie,“ napísal vedec Pavol Čekan na sociálnej sieti.

Podľa Čekana hrozí kolaps zdravotníctva

Zhoršujúca sa pandemická situácia podľa slovenského vedca jasne volá po odvážnych riešeniach. „Žiaľ, dostali sme sa do situácie, že ak chceme zachrániť veľa ľudských životov, v hre je všetko: povinné očkovanie, silné protipandemické opatrenia, lockdown. Alebo nebudeme robiť nič a príde katastrofa, kolaps zdravotníctva, humanitárna kríza,“ tvrdí.

Teraz je ten správny čas

Teraz nastal čas, buď svoje rozhodnutie zmeniť, pomôcť sebe, okoliu, Slovensku, alebo brať za to plnú zodpovednosť. Inej cesty niet," hovorí o ľuďoch, ktorí sa dobrovoľne zaočkovať nedali. "Je mi to veľmi ľúto, kam sme sa až dostali. A ospravedlňujem sa tým, ktorí sú zodpovední a solidárni, chránia sa, že to musia zažiť zas a znova. Ospravedľňujem sa všetkým lekárom, sestrám a zdravotníkom, že sme ich znova dostali do katastrofálnej situácie, uzavrel.





Čaputová varuje pred katastrofou a žiada prísnejšie opatrenia

Na čoraz horšiu epidemiologickú situáciu zareagovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa nej sa krajina ocitla v momente, keď treba urobiť ťažké rozhodnutia, ale Slovensko si ich nemôže dovoliť odkladať





„Stojíme pred katastrofickým vývojom v nemocniciach a jedinou možnosťou, ako ho aspoň čiastočne zvrátiť, je cielenými opatreniami spomaliť šírenie vírusu a zásadne urýchliť očkovanie. Aj dnes platí, že čím neskôr to urobíme, tým viac to bude bolieť,“ povedala v oficiálnom vyhlásení Čaputová.





Lockdown pre nezaočkovaných, vláda mení pravidlá

Minulý týždeň Konzílium odborníkov začalo biť na poplach, cez víkend vraj pracovali tri ministerstvá, aby pripravili legislatívne zmeny, v pondelok si Heger dal zmeny odsúhlasiť na koaličnej rade. A v stredu by mali prejsť aj vládou.

Heger hovorí o „zrovnoprávnení očkovaných“ alebo „poďakovaní pre tých, ktorí sú zodpovední“. Výhody by totiž mali mať aj v najhorších – čiernych – okresoch. Aj v rámci nich budú môcť očkovaní chodiť do reštaurácií alebo ubytovacích zariadení. Súčasné pravidlá Covid automatu to zatiaľ totiž nedovoľujú.





Bez ohľadu na farbu okresu v Covid automate môže zamestnávateľ siahnuť po testoch. Hoci premiér Eduard Heger (OĽaNO) hovorí iba o odporúčaní, jedným dychom dodáva, že toto opatrenie je preddiskutované na tripartite. Tvrdí, že zamestnávatelia priam „volali po takejto možnosti“.





Zamestnávateľ by sa po novom mal právo pýtať a kontrolovať, či sú jeho pracovníci očkovaní, či prekonali vírus, alebo sa nedali zaočkovať. Poslednú skupinu by mali priamo zamestnávatelia začať testovať. Podľa Hegera dokonca dvakrát do týždňa. Koho test zachytí, ten musí do karantény.

Heger oznámil, že končí vyššia pandemická PN

Kým konzílium žiadalo vyššiu pandemickú OČR a PN pre tých zaočkovaných, ktorí sa napriek všetkému infikujú, vláda v tomto prípadne nebude túto skupinu pozitívne diskriminovať. Heger oznámil, že končí vyššia pandemická PN, na ktorú mal nárok každý sociálne poistený, kto bol v karanténe či bojoval s ochorením COVID-19.

„Sú tu mnohé iné choroby, ktorými ľudia trpia, a nemajú na výber. Poberajú štandardnú PN, preto sme sa rozhodli vrátiť túto dávku na štandardnú úroveň,“ oznámil premiér s tým, že dnes sa už v podstate všetci dokážu chrániť pred koronavírusom. „Máme tu vakcínu, sme úplne v inej situácii, preto tá PN bude zrovnoprávnená pre všetkých,“ objasnil zámer.





Pandemické nemocenské sa vypláca všetkým poistencom od prvého dňa PN. Jeho výška je 55 percent denného vymeriavacieho základu.





Klasické nemocenské sa v prvých troch dňoch dočasnej pracovnej neschopnosti vypláca do výšky 25 percent denného vymeriavacieho základu a od 4. dňa dosahuje 55 percent tohto základu.

