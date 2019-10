V horách Severného Macedónska havarovalo malé lietadlo, pilot žiadal o medzipristátie

SKOPJE 2. apríla (WebNoviny.sk) - Malé lietadlo sa v utorok zrútilo v hornatom teréne v centrálnej časti Macedónska.

Ako v utorok večer informoval šéf severomacedónskej vládnej Národnej rady pre letecké nešťastia Zoran Ilievski, policajným vrtuľníkom sa podarilo lokalizovať havarovaný stroj Cessna, ako aj štyri telá.

Keďže však ide o ťažko prístupný zasnežený terén v pohorí Jakupica, záchranári sa na miesto havárie dostanú až v stredu. V lietadle podľa Ilievskeho cestovali štyria Bulhari, ktorí leteli z mesta Ochrid na severe Severného Macedónska do bulharskej metropoly Sofia.

Pilot ešte krátko pred haváriou kontaktoval stredisko letovej kontroly s tým, že sa lietadlo dostalo do silnej turbulencie a požiadal o možnosť medzipristátia v severomacedónskej metropole Skopje. Krátko nato si to však rozmyslel a informoval, že letí podľa pôvodného plánu až do Sofie.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !