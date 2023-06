V hokejových kluboch nastanú zmeny, Jääskeläinen mieri do Košíc a Todykov odchádza z Popradu

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - Kluby slovenskej extraligy pokračujú v predstavovaní svojich kádrov pre nasledujúcu sezónu, z majstrovského tímu HC Slovan Bratislava do konkurenčných Košíc odchádza fínsky útočník Joona Jääskeläinen.

Dvadsaťpäťročný krídelník v "belasom" odohral v sezóne 2021/2022 spolu 45 duelov základnej časti s bilanciou 14 gólov a 18 asistencií, v play-off na ceste za titulom v 15 zápasoch zaznamenal päť presných zásahov a pridal aj štyri gólové prihrávky.

V minulosti hral v slovenskej najvyššej hokejovej súťaži aj za Banskú Bystricu. Košičania medzičasom potvrdili odchod ruského obranca Denis Paršina, ktorý podpísal kontrakt v KHL s tímom Neftechimik Nižnekamsk.

Nemenný cieľ

V HK Poprad si udržali útočníka Samuela Mlynaroviča. Tridsaťdvaročný odchovanec "kamzíkov" do materského klubu prišiel počas sezóny 2021/2022 po pôsobení v Poľsku. Mlynarovič v minulosti hral v extralige okrem Popradu aj za Banskú Bystricu, Michalovce, Košice a HK Orange 20.

"Môj osobný cieľ je už roky nemenný a to vyhrať posledný zápas sezóny. Aj s tým som prichádzal minulý rok do Popradu a platí to aj teraz, keď som podpísal novú zmluvu. Teší ma, že môžem ostať doma a môj malý syn ma uvidí hrať v popradskom drese," cituje Mlynaroviča klubový web.





Popradčanov opúšťa ruský brankár Anton Todykov, ktorý sa na spolupráci dohodol s tímom CSKA Moskva z KHL. Do klubu však prichádza fínsky obranca Olli Vainio, ktorý zatiaľ naposledy hral vo vlasti za Ässät Pori.

Predĺžené zmluvy

V Liptovskom Mikuláši po zachovaní extraligovej príslušnosti predĺžili zmluvy s dvojicou nádejných útočníkov, v klube pokračujú Kamil Walega aj Markus Michalík.

Dvadsaťjedenročný poľský reprezentant Walega podľa správy na klubovom webe podpísal nový kontrakt na dve sezóny a 20-ročný odchovanec Liptákov Michalík má zmluvu na tri roky.

V Nových Zámkoch pokračujú obranca Martin Knižka aj útočník Martin Mišiak, v Prešove zostáva útočník Aurel Nauš a prichádza tam americký útočník Max Gerlach.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.