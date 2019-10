V hlavnej úlohe viola

11.10.2019 (Webnoviny.sk) - Violista Peter Zwiebel a klavirista Ladislav Fančovič sa v utorok 15. októbra predstavia v bratislavských Klariskách.

Violový recitál Petra Zwiebela, prvého violistu SKO, prominentného komorného hráča a často obsadzovaného sólistu odhaľuje krásy nástroja, ktorý sa na koncertných pódiách len sporadicky objavuje v sólovej úlohe.

Suitu zo slávneho Prokofievovho baletu a zásadné sonátové dielo od Johannesa Brahmsa doplní sólová kompozícia súčasného slovenského skladateľa Pavla Malovca. Atraktívny repertoár odznie v klavírnej spolupráci Ladislava Fančoviča v pôsobivej akustike Koncertnej siene Klarisky.

Peter Zwiebel patrí k žiadaným slovenským komorným hráčom a na pódiách sa objavuje aj ako sólista. Je zakladajúcim členom Zwiebelovho kvarteta, 8 rokov bol členom Quasars Ensemble, v súčasnosti pôsobí vo Varga Quartet, Trio Serioso a je prvým violistom v Slovenskom komornom orchestri. Intenzívne sa venuje súčasnej hudbe a hudbe 20. storočia. Ako sólista sa predstavil so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice (premiéra violového koncertu Jozefa Podprockého), so Slovenským komorným orchestrom a s Quasars Ensemblom. Spolupracoval so súborom súčasnej hudby Ostravská banda. Účinkoval na Bratislavských hudobných slávnostiach, na festivaloch: Melos Étos, Konvergencie, Nová slovenská hudba, Večery novej hudby, Festival súčasnej hudby v Košiciach, Ostravské dni, Musica Viva (Lisabon), Gaida festival (Vilnius), Varšavská jeseň či Varna Summer. Vystúpil v mnohých európskych krajinách, v Japonsku, Južnej Kórei a v USA.

Ladislav Fančovič študoval klavír na Konzervatóriu v Bratislave v triede P. Čermana, na Akadémii múzických umení v Prahe v triede M. Lapšanského, neskôr na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u W. Watzingera. R. 2010 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU u M. Lapšanského. Je finalistom a laureátom mnohých domácich a medzinárodných súťaží: Chopinovej súťaže v Mariánskych Lázňach, medzinárodná súťaž E. Nyiregyhaziho v Krakove, Piano Bratislava, Hummelovej súťaže či súťaže Talent roka. Predstavil sa ako sólista so slovenskými a českými orchestrami, ale aj s Filharmóniou Zielona Góra, Solistes Europeéns Luxembourg či s Bruno Walter Festival Orchestra. Je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio, Faces Piano Trio a Berger Trio. Účinkoval na významných festivaloch vo väčšine európskych krajín, Malajzii, USA a na Cypre. Pre vydavateľstvá Diskant, Pavlík Records, Hudobný fond a Slovak Radio Records nahral viac než 20 titulov.

Program:

S. Prokofiev (1891-1953)

Výber z baletu Rómeo a Júlia pre violu a klavír (úprava V. Borisovskij)

P. Malovec (1957)

Hudba pre violu sólo

J. Brahms (1833-1897)

Sonáta f mol op. 120 č. 1 pre violu a klavír

Koncertná sieň Klarisky

15. 10. 2019

19.00

Vstupné: 5,- EUR

Predaj hodinu pred koncertom na mieste.

Hlavný partner: Fond na podporu umenia. Hlavný organizátor: ORGANYzácia, o.z.

Kontakt: 0905397306

