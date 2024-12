V hlasovaní ÚFP získal cenu pre najlepšieho hráča ligy Weiss mladší

Kapitán majstrovského Slovana Vladimír Weiss mladší sa stal víťazom ankety Únie futbalových profesionálov (ÚFP) o najlepšieho hráča Fortuna ligy. Tridsaťtriročný špílmacher bratislavského tímu získal najviac hlasov od kolegov z iných tímov.

ÚFP po prvý raz v histórii zorganizovala hlasovanie o najlepšieho hráča a hráčku a taktiež zostavu sezóny. "Rozhodli sme sa zorganizovať toto hlasovanie, pretože pre nás sú názory hráčov a hráčok najdôležitejšie. V zahraničí sa podobné ankety tešia veľkému záujmu a prikladá sa im náležitá vážnosť. Verím, že aj na Slovensku týmto začíname tradíciu, ktorá bude dlhodobo pokračovať," priblížil vznik myšlienky prezident ÚFP Ján Mucha.

"Veľmi ma teší veľký záujem medzi hráčmi a hráčkami. Do mužského hlasovania sa zapojilo 209 futbalistov zo všetkých klubov Fortuna ligy, v ženskej ankete odovzdalo hlas 166 futbalistiek zo všetkých družstiev DEMIŠPORT ligy. Vďaka tomu má ocenenie pre víťazov a víťazky naozaj mimoriadnu váhu," citovala Muchu tlačová správa ÚFP.

V kategórii najlepší hráč sezóny zvíťazil Weiss ml. pred dvojicou útočníkov - Róbertom Polievkom z MFK Dukla Banská Bystrica a Nikolom Krstovičom z FC DAC 1904 Dunajská Streda. Medzi ženami triumfovala Andrea Bogorová zo Spartaka Myjava pred Sárou Strakovou z AS Trenčín a Darinou Hrúzikovou z MFK Ružomberok.

V najlepšej zostave sezóny Fortuna ligy podľa hráčov je v bráne Samuel Petráš z FC DAC 1904 Dunajská Streda. V obrane figurujú Guram Kašia z ŠK Slovan Bratislava, Spyridon Risvanis z FC DAC 1904 Dunajská Streda a Alexander Mojžiš z MFK Ružomberok. Medzi stredopoliarmi získali najviac hlasov Jaba Kankava, Juraj Kucka a Weiss ml., dopĺňa ich Miroslav Káčer z FC DAC 1904 Dunajská Streda. V útoku sú Krstovič, Polievka a Aleksandar Čavrič z ŠK Slovan Bratislava.





Do ideálnej jedenástky sezóny DEMIŠPORT ligy by sa podľa hlasovania hráčok postavila do brány Natália Čermáková zo Spartaka Myjava. Obrannú trojicu tvoria Viktória Čeriová z FC Spartak Trnava, Sára Kršiakovová zo Spartaka Myjava a Tereza Mrocková z ŠK Slovan Bratislava. V stredovej formácii sú Patrícia Mudráková z FC Spartak Trnava, Ella Glatzová zo Spartaka Myjava a Aneta Surová z ŠK Slovan Bratislava.

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

