V Gruzínsku sa konajú posledné priame voľby prezidenta, o kreslo bojuje rekordný počet kandidátov

Favoritmi volieb sú Salome Zurabišviliová, Grigol Vašadze a Davit Bakradze. Všetci traja svojho času pôsobili ako ministri zahraničia Gruzínska. Na to, aby sa vyhli druhému kolu volieb, potrebujú získať viac ako 50 percent hlasov. To sa im však podľa prieskumov verejnej mienky pravdepodobne nepodarí. Druhé kolo volieb by sa v tom prípade uskutočnilo 1. decembra.