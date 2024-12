V Európe zomrelo počas 2. svetovej vojny podľa odhadov viac ako 300-tisíc Rómov, ich perzekúcie sa diali aj na Slovensku

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Obete rómskeho holokaustu si spoločnosť každoročne v Európe pripomína 2. augusta.

O udalosti informoval Roman Čonka, vedúci dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

Zákaz cestovania

Podľa Čonku sa odhaduje, že počas druhej svetovej vojny zahynulo v Európe viac ako 300-tisíc Rómov. Perzekúcie Rómov sa diali aj na území Slovenského vojnového štátu.

Rómovia mali zákaz cestovať hromadnou dopravou, zúčastňovať sa hromadných podujatí, do obcí mohli vstupovať len vo vyhradenom čase, pričom rómski muži boli v Slovenskom štáte zaradení do pracovných táborov.

Ucelené pamätné miesto

Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v roku 2021 predstavila virtuálnu prehliadku, v ktorej môžu občania pomocou svojho mobilu, tabletu či počítača navštíviť pamätné miesta na Slovensku.

„Naším cieľom do budúcna je virtuálny obsah každoročne dopĺňať o pamätné miesta aj mimo Slovenska a vytvoriť tak ucelené pamätné miesto vo virtuálnom priestore, v ktorom návštevník nájde čo najviac informácií o tomto smutnom období histórie Rómov v Európe,“ uviedol Čonka, podľa ktorého takto vzdialeným spôsobom vedia priamo vo virtuálnej prehliadke vzdelávať napríklad skupiny žiakov v školách.

V novom školskom roku to budú testovať na vybraných základných a stredných školách, vzdelávanie ponúknu aj komunitných centrám a neziskovým organizáciám. Výskumu v oblasti rómskeho holokaustu na Slovensku sa venuje od roku 2005 aj Občianske združenie In Minorita.

