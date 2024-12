V EÚ začal platiť digitálny COVID preukaz, má byť symbolom otvorenej Európy

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Počnúc štvrtkom začalo v Európskej únii (EÚ) platiť nariadenie o digitálnom COVID preukaze. Znamená to, že občania EÚ a osoby s trvalým pobytom v EÚ budú mať od štvrtku možnosť nechať si vystaviť a overiť digitálne COVID preukazy v celej EÚ.

COVID preukazy už pred dnešným termínom začalo vydávať 21 členských štátov, ako aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, pričom päť krajín EÚ začína vo štvrtok. Na svojej webstránke o tom informuje Európska komisia (EK).

Vygenerovaných viac ako 200 miliónov preukazov

„Európska únia koná pre dobro svojich občanov. Európsky digitálny COVID preukaz je symbolom otvorenej a bezpečnej Európy, ktorá sa opatrne otvára, pričom na prvé miesto kladie ochranu zdravia našich občanov. V marci sme sľúbili, že do začiatku letných prázdnin zavedieme celoúnijný systém, ktorý by uľahčil voľné a bezpečné cestovanie v rámci EÚ. V dnešný deň môžeme potvrdiť, že systém digitálneho COVID preukazu EÚ bol spustený a funguje,“ poznamenala v súvislosti so zavedením digitálnych COVID preukazov predsedníčka EK Ursula von der Leyenová s tým, že prevažná väčšina členských štátov EÚ je už na systém napojená a pripravená vydávať a overovať preukazy.

Vygenerovaných už bolo podľa nej viac než 200 miliónov preukazov. „Vraciame tak Európanom späť do rúk slobodu, ktorú si nesmierne cenia,“ dodala.

Cieľom digitálneho COVID preukazu EÚ je uľahčiť bezpečný a voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Všetci Európania majú aj bez preukazu právo na voľný pohyb, ale pre držiteľov preukazu bude cestovanie jednoduchšie, pretože sa na nich nebudú vzťahovať obmedzenia, ako je napríklad karanténa.

Bezplatný a dostupný vo všetkých jazykoch EÚ

Digitálny COVID preukaz bude dostupný pre všetkých a bude zahŕňať potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, testovaní alebo prekonaní ochorenia. Bude tiež bezplatný a dostupný vo všetkých jazykoch EÚ, pričom k dispozícii bude v digitálnom a papierovom formáte.

V rámci nových pravidiel členské štáty nesmú pre držiteľov digitálneho COVID preukazu EÚ zavádzať ďalšie cestovné obmedzenia, pokiaľ takéto opatrenia nie sú potrebné a primerané v záujme ochrany verejného zdravia.

Komisia sa okrem toho zaviazala zmobilizovať 100 miliónov eur v rámci nástroja núdzovej podpory na podporu členských štátov pri zabezpečovaní cenovo dostupných testov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu