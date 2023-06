V dôsledku globálneho otepľovania dochádza každoročne k väčšiemu počtu katastrof

Svetová meteorologická organizácia (WMO), špecializovaná agentúra Organizácie Spojených národov (OSN), vystríha pred tým, že v dôsledku vĺn horúčav, globálneho otepľovania, lesných požiarov, búrok, sucha a rastúceho počtu hurikánov by počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, mohol do roku 2030 stúpnuť o 50 % v porovnaní so 108 miliónmi, ktorí ju po celom svete potrebovali v roku 2018.

Upozorňuje, že každoročne dochádza k ďalším katastrofám v dôsledku počasia. Počas ostatných 50 rokov spôsobili výčiny počasia a zmeny podnebia viac ako 11-tisíc katastrof, spôsobili smrť približne dvoch miliónov ľudí a napáchali škody v hodnote 3,6 bilióna dolárov.

Správa za rok 2020, ktorú vypracovalo 16 medzinárodných agentúr a finančných inštitúcií, vyzýva vlády, aby vložili viac peňazí do systémov včasného varovania, ktoré môžu zlepšiť schopnosť týchto štátov pripraviť sa na prírodné katastrofy, reagovať na ne a zmierňovať ich následky.





„Aj keď COVID-19 vyvolal veľkú medzinárodnú zdravotnú a hospodársku krízu, pri ktorej bude zotavenie trvať roky, je potrebné mať na pamäti, že zmena podnebia bude naďalej predstavovať pretrvávajúcu a čoraz väčšiu hrozbu pre ľudské životy, ekosystémy, ekonomiky a spoločnosti,“ uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas.













