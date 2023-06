V Domove sociálnych služieb v Pezinku na koronavírus ochorelo 47 ľudí

Po tom, ako Bratislavský samosprávny kraj v nedeľu pre jeden pozitívny test na COVID-19 uzavrel do karantény Domov sociálnych služieb (DSS) v Pezinku, sa v pondelok potvrdili najhoršie predpoklady.

Po vykonaní ďalších 103 testov sa zistila nákaza celkovo u 42 klientov a 5 zamestnancov.

Ďalších 46 testov prebehne v DSS na Hrnčiarskej ulici v Pezinku v utorok. Informovali o tom župan Juraj Droba a starosta Pezinka Igor Hianik.

Nákaza od zamestnanca

Nákazu rozšíril s vysokou pravdepodobnosťou niektorý zo zamestnancov domova.





Podľa župana Drobu platia od samého začiatku koronakrízy v zariadení prísne pravidlá. Od 6. marca sú vo všetkých zariadeniach pre seniorov zakázané návštevy.





„Rovnako, ako do ostatných zariadení pre seniorov, sme v priebehu marca a apríla dodali aj do Pezinka ochranné pomôcky – rúška, dezinfekciu, obleky, rukavice,“ vysvetlil župan.





V zariadení sú aj naďalej dodržiavané prísne hygienické predpisy, klienti aj zamestnanci si priebežne merajú teplotu. Zariadenie bude v najbližších dňoch fungovať s 22 opatrovateľmi a ošetrovateľmi, ktorí budú v zariadení 24 hodín a prespávať budú v izolačných izbách.

Pezinok nemá kapacity

Do nich ďalšie vybavenie takisto dodáva Bratislavská župa. V zariadení aj naďalej funguje kuchyňa a výdaj stravy, zamestnanci kuchyne s klientkou neprišli do kontaktu.





Mesto Pezinok objekt opáskovalo a nasadilo mestskú políciu na stráženie. „Keďže Mestská polícia nemá dostatočné kapacity, kontaktoval som so žiadosťou o pomoc ministra vnútra aj ministra obrany,“ dodal starosta Pezinka I. Hianik.

Sedem pacientov je v nemocnici





Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) Eva Kliská, v nemocnici je z tohto zariadenia hospitalizovaných sedem pacientov.





„Jeden z pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je napojený na umelej pľúcnej ventilácii. Zo štyroch potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 sú traja v relatívne stabilizovanom stave, no pod dohľadom lekárov,“ uviedla.





Hovorkyňa dodala, že pri pacientoch je rizikový najmä ich vysoký vek a zdravotný stav sa tak môže kedykoľvek zmeniť. Pri zvyšných troch pacientoch sa čaká na výsledky testov.

