V derby ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava na novom Tehelnom poli môže padnúť divácky rekord

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) - Novučičký Národný futbalový štadión (NFŠ) na bratislavskom Tehelnom poli môže hneď v nedeľu pri svojej oficiálnej súťažnej premiére, v ktorej v zápase 21. kola Fortuna ligy 2018/2019 nastúpi domáci tím ŠK Slovan proti Spartaku Trnava (začiatok o 18.00 h), ponúknuť najvyššiu návštevu v dejinách najvyššej slovenskej súťaže.

Fanúšikovia Trnavy budú chýbať

Po tom, ako sa fanúšikovia z Trnavy rozhodli nevycestovať na najväčšie slovenské derby, funkcionári "belasých" na informovali, že pre priaznivcov bratislavského klubu ponúknu do predaja aj tisíc vstupeniek do sektoru hostí.

Ak by sa ho podarilo zaplniť, na Tehelnom poli by mohla byť v nedeľu naplnená maximálna kapacita - 22 500 priaznivcov, čo by bol nový divácky rekord najvyššej slovenskej súťaže v ére samostatnosti.

Maximom je zatiaľ 22 354 divákov

Doterajším maximom je návšteva 22 354 divákov na dueli Slovan Bratislava - Spartak Trnava (3:1) v 14. kole najvyššej slovenskej súťaže 1996/1997.

"Z hráčskej kariéry na Slovensku sú tribúny plné ľudí na Tehelnom poli pre mňa jedni z tých najkrajších spomienok. Verím, že s novým štadiónom porastie návštevnosť zápasov Slovana a mnohokrát budeme môcť zažiť to, čo predtým v minulosti - zaplnené tribúny," vyhlásil pre agentúru SITA niekdajší hráč Slovana a slovenskej reprezentácie Szilárd Németh, ktorý v spomenutom zápase proti Trnave strelil jeden gól.

Najvyššie ligové návštevy v ére samostatnosti 22 354 Slovan - Trnava (3:1) - v 14. kole ročníka 1996/1997 22 000 1. FC Košice - Trnava (2:2) - v 1. kole ročníka 1996/1997 20 850 Trnava - Slovan (0:0) - v 21. kole ročníka 1994/1995 20 753 Trnava - 1. FC Košice (0:0) - v 16. kole ročníka 1996/1997 20 318 Trnava - Slovan (0:1) - v 26. kole ročníka 1995/1996 20 153 Trnava - Prešov (3:0) - v 11. kole ročníka 1996/1997





