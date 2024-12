V decembri zomrelo na koronavírus viac ako 1500 Slovákov, najmladšia obeť mala iba šesť rokov

Za december evidujeme na Slovensku 1 584 úmrtí na ochorenie COVID-19, pričom 82,51 % z nich tvorili nezaočkovaní ľudia.

Informoval o tom na oficiálnych stránkach Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Čo sa týka počtu obetí, ide o mierny nárast oproti novembru, v ktorom z rovnakej príčiny zomrelo 1 443 Slovákov. Celkovo v poslednom mesiaci roka 2021 zomrelo 773 žien a 811 mužov. Najmladšia ženská obeť bola vo veku 20 rokov a najstaršia mala 100 rokov. Najmladší spomedzi mužských obetí mal 6 rokov a najstarší 100 rokov.

Zomreli aj ľudia s treťou dávkou

Prvú dávku vakcíny malo 43 obetí, pričom priemerný čas od očkovania po úmrtie bol 3,4 mesiaca. Plne zaočkovaných bolo 213 ľudí. Priemerný čas od očkovania po úmrtie v tejto skupine bol 5,7 mesiaca. Vekový priemer zomretých bol v oboch skupinách 72 rokov.

Preočkovaných takzvanou posilňujúcou dávkou vakcíny bolo 21 zomretých ľudí. Pri úmrtiach na COVID-19 očkovaných ľudí treťou dávkou vakcíny bol priemerný čas od očkovania 0,9 mesiaca a vekový priemer bol 79 rokov. Nezaočkovaných obetí v súvislosti s ochorením COVID-19 bolo 1 307, ich vekový priemer bol 73 rokov.

Nezaočkovaných bolo 152

Okrem toho úrad eviduje za december ďalších 199 úmrtí s ochorením COVID-19, kde podiel infekcie vírusom SARS-CoV-2 na úmrtí nevedia určiť. Z nich bolo zaočkovaných 47 ľudí, z toho jednou dávkou štyria ľudia, dvomi dávkami 38 ľudí a z toho treťou dávkou piati ľudia.





„Tieto prípady ďalej neanalyzujeme, keďže pacienti trpeli závažnými ochoreniami, na ktoré zomreli,” vysvetlil úrad. Nezaočkovaných obetí s ochorením COVID-19 bolo v tomto prípade 152, čo predstavuje 76,38 %. Ich vekový priemer bol 75 rokov.

